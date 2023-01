Reading Time: 1 minute read

I manifestanti si sono riuniti in gran numero nella città yemenita di Sa’ada per esprimere il loro dispiacere sull’atto sacrilego, e denunciare il silenzio e la passività di diverse nazioni arabe e musulmane di fronte all’atto.

Inoltre, hanno cantato frasi come “I nemici di Dio hanno bruciato il Corano”, “Gli oppressori saranno disonorati”, “Bruciare il Corano è un atto di aggressione” e “O musulmani, unitevi e non abbiate paura dell’inganno dei nemici”.

Mohammed Jaber Awad, governatore della provincia di Sa’ada, ha parlato ai manifestanti e ha condannato il rogo del Corano in Svezia. Ha detto che è avvenuto in un momento in cui la retorica anti-musulmana dei politici stava intensificando l’islamofobia in .

Ha chiesto ai musulmani e a tutti coloro che apprezzano la libertà di manifestare a sostegno del sacrilegio e ha ritenuto la Svezia interamente responsabile dei risultati della condotta sacrilega e illegale.

Awad ha anche denunciato l’azione come un palese attacco che si inserisce nel contesto delle azioni anti-islamiche occidentali, e ha chiesto un’indagine approfondita su quanto accaduto.

L’oggetto della contesta è che Rasmus Paludan, il leader del partito Stram Kurs (Linea dura), sotto la protezione della polizia e con il permesso del governo, ha bruciato una copia del Corano davanti all’ambasciata turca a Stoccolma (Svezia).

