Agenti cancerogeni trovati nei siti missilistici nucleari del Montana

Due strutture di lancio presso la base aerea di Malmstrom nel Montana hanno mostrato livelli di bifenili policlorurati (PCB) superiori alle soglie raccomandate dall’Agenzia per la protezione ambientale (EPA).

I PCB sono sostanze oleose o cerose che sono state identificate come probabile cancerogeno dall’EPA. Il linfoma non Hodgkin è un tumore del sangue che utilizza il sistema linfatico del corpo che combatte le infezioni per diffondersi.

L’aeronautica americana ha rilevato livelli non sicuri di un probabile cancerogeno nei centri di controllo del lancio sotterranei in una base missilistica del Montana, dove un numero impressionante di persone ha riportato diagnosi di cancro.

La scoperta “è la prima da un ampio campionamento di basi missilistiche balistiche intercontinentali statunitensi attive per affrontare specifici problemi di cancro sollevati dai membri della comunità missilistica”, ha dichiarato lunedì in un comunicato il Global Strike Command dell’aeronautica statunitense.

