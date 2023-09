Reading Time: 2 minutes read

La Stamina è un algoritmo per la stima in tempo reale delle riserve energetiche rimanenti, durante le attività della corsa o del . Si tratta quindi di un indicatore che stima la capacità residua di raggiungere la performance, sulla base degli sforzi compiuti. In questo articolo scopriamo nel dettaglio come funziona anche con l’utilizzo di orologi e misuratori.

Gli algoritmi di Stamina utilizzano la fatica accumulata dall’inizio dello sforzo per calcolare la resistenza potenziale residua e, quindi, vengono presi in considerazione anche la cronologia delle attività ed il recupero insufficiente.

Il potenziale di partenza viene calcolato in base alla fatica accumulata. Quindi, come utilizzare al meglio la Stamina negli allenamenti o nelle gare, ma anche svolgendo il cicloturismo con o senza borse su percorsi piuttosto lunghi?

La resistenza è un indicatore particolarmente indicato per gestire sforzi medi o lunghi. Può essere utilizzato per gestire l’intensità di eventi della durata di diverse ore. Ad esempio una lunga tappa in bicicletta, oppure una maratona. Anche se può essere utilizzato anche per una corsa di 5 km o una cronometro di 20 km in bicicletta, sarà molto più difficile utilizzarlo in queste condizioni…

Prima di iniziare a integrare i dati sulla resistenza negli allenamenti e nelle gare, bisogna prendere il ​​tempo necessario per configurare correttamente la frequenza cardiaca massima sul prodotto che utilizziamo frequentemente (orologio, cardiocomputer, GPS).

L’ora all’orologio o al misuratore è per stimare al meglio il valore VO2Max, tenendo presente che, ovviamente, nel ciclismo è necessario un misuratore di potenza per stimare il VO2Max affinché la resistenza funziona correttamente.

L’algoritmo ha bisogno di conoscere l’atleta (sembra assurdo, ma è così) per dare indicazioni realistiche e non virtuali o erronee. In particolare ha bisogno di accumulare dati su lunghe uscite e allenamenti a varie intensità. Per avere dei dati attendibili sono necessari almeno 2 mesi ed un piano di formazione regolare.

Gli algoritmi di consueto si basano principalmente sulla misurazione della frequenza cardiaca e sulla variabilità. L’utilizzo del sensore di frequenza cardiaca da polso, non è una fonte di dati affidabile. Quindi, per fare affidamento su questi algoritmi, è necessario utilizzare una cintura cardio toracica o, in mancanza, un bracciale cardio ottico per migliorare queste misurazioni.

A questo punto qualcuno dirà…si ma possiedo l’orologio Garmin pagato mille e oltre euro dove c’è anche la Stamina, quindi non è affidabile ? Rispondiamo…che gli algoritmi di Garmin non possono tenere conto di vari parametri come ad esempio , , idratazione, umidità, , altitudine e molti altri fattori che possono influenzare le prestazioni, quindi è necessario usare cautela con i dati forniti da Stamina. Questo vale con ogni altro prodotto che indica la stamina, non soltanto per Garmin.

Health&Fitness

[Ciclismo Agonistico – Cicloturismo Amatoriale)

Condividi nei social

No related posts.