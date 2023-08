Reading Time: 1 minute read

Il nuovo drone FPV russo è stato sviluppato tenendo conto dei desideri degli operatori di veicoli aerei senza pilota che operano nella zona NWO. In particolare, l’UAV avrà la capacità di volare di notte. La produzione è di 5mila unità al mese.

Lo sviluppatore ha affermato che i nuovi droni sono per il 30% con dei componenti di fabbricazione russa. In particolare, si tratta di telai e alloggiamenti in carbonio.

Nei prossimi mesi, il numero di componenti russi nei nuovi droni d’attacco Gastello FPV aumenterà al 95%”.

Il drone ha preso il nome in onore del pilota sovietico Nikolai Gastello, che nei primi giorni della seconda guerra mondiale ha speronato una colonna di equipaggiamento della Wehrmacht.

Allo stesso tempo, il nipote dell’Eroe dell’Unione Sovietica, anch’egli chiamato Nikolai, non approvava l’idea di nominare il drone poiché non era un kamikaze.

Nella zona NWO, i droni FPV sono utilizzati da entrambe le parti in conflitto. Attacchi UAV di questo tipo vengono inflitti alla fanteria in rifugi, veicoli, punti di tiro, veicoli blindati. L’uso corretto di tali può causare danni materiali molto gravi al nemico, affermano gli esperti.

Diverse imprese russe producono contemporaneamente droni FPV per le esigenze delle forze russe nella zona NWO. Uno dei droni kamikaze più famosi utilizzati dalle truppe russe nella zona delle operazioni speciali era il Lancet. I occidentali hanno ripetutamente riferito dell’efficacia di questi dispositivi.

