Lo sviluppo economico sulla grafite

La grafite costituisce il 95-99% del materiale dell’anodo (elettrodo negativo) nelle batterie agli ioni di , rendendola il componente più grande di qualsiasi batteria per veicoli elettrici. Una volta superata l’hype sul litio, la silenziosa grafite è l’elemento più critico.

Una batteria agli “ioni di litio” può contenere 15 volte più grafite rispetto al litio e costituisce circa il 25% del volume totale della batteria, portando Elon Musk di ad affermare che dovrebbero, effettivamente, essere chiamate “batterie al nichel-grafite”.

L’industria dei veicoli elettrici si trova ad affrontare l’enorme sfida di sostituire, a velocità record, i motori a combustione interna (ICE) che hanno dominato le strade per oltre un secolo, e di addomesticare l’intera catena di fornitura per soddisfare le richieste di un’industria dei veicoli elettrici che si sta rapidamente avvicinando a un mercato sempre più ampio. valore di mercato di trilioni di dollari .

Il Nord sta costruendo prima fabbriche di veicoli elettrici, poi gigafabbriche di batterie. Solo dopo questi grandiosi progetti è stata prestata sufficiente attenzione alla lavorazione dei minerali. E per ultimo, c’è l’estrazione di quei minerali fondamentali necessari per far sì che tutto ciò accada.

Questa è la realtà necessaria. Gli investitori hanno visto cosa è successo all’estrazione del litio quando ha tentato di imporsi al posto giusto: il mercato non era pronto affinché l’offerta raggiungesse la domanda futura, ma i minatori di litio hanno continuato a combattere.

