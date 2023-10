Reading Time: 2 minutes read

Un uomo è stato arrestato il giorno del suo , questo potrà sembrare assurdo in Occidente, ma è uno delle centinaia di casi in cui i rifugiati afghani sono vittime della repressione in .

La sposa, 20 anni, vive ora con la famiglia del ragazzo nel campo umanitario di Muhajir a Karachi, ma senza il suo sposo.

L’uomoo, 22 anni, è stato arrestato “solo perché era afghano”, ha detto all’AFP Zulaikha, un membro della sua famiglia.

Secondo i dati della polizia, a Karachi a settembre sono stati arrestati almeno 700 afghani, rispetto ai circa 70 di agosto, e altre centinaia nelle altre città del .

Milioni di afgani si sono stabiliti in dopo decenni di guerra nel loro paese. Molti vivono in campi con accesso limitato all’istruzione, all’assistenza sanitaria e al .

Un fenomeno che è aumentato con il ritorno al potere dei Talebani nel 2021.

Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, il Paese conta oggi circa 1,3 milioni di rifugiati afghani regolarmente registrati e altri 880.000 con diritto di rimanere nel Paese.

La polizia e i leader politici pakistani assicurano che i recenti raid sono stati diretti solo contro gli immigrati clandestini, in un contesto di aumento della criminalità e di immigrazione sfrenata.

Ma alcuni afghani affermano che gli arresti vengono effettuati indiscriminatamente e accusano la polizia di cercare di estorcere denaro ignorando i documenti legali.

La scadenza, a fine giugno, delle carte di registrazione di un gran numero di afghani regolari ha aumentato la confusione, anche se il loro status resta in vigore fino a quando il governo non decide di rinnovarlo.

Si stima che circa 600.000 afghani siano arrivati ​​in Pakistan da quando i talebani hanno preso il potere a Kabul nell’agosto 2021.

Secondo la polizia, più di 1.800 afgani sono stati rimpatriati da Karachi nel 2022, e quasi 1.700 sono stati detenuti dall’inizio del 2023.

Il Pakistan accusa l’Afghanistan di fungere da retroguardia per i talebani di Tehreek e Talk Pakistan (TTP), che stanno moltiplicando gli attacchi sul suolo pakistano, cosa che le autorità afghane negano.

