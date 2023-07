Reading Time: 2 minutes read

Lo SRAM Apex AXS XPLR è un gruppo elettronico wireless a 12 velocità, l’ingresso più conveniente nel cambio elettronico mai realizzato dal marchio statunitense. Il livello entry-level ottiene un’enorme quantità di che è stata trovata per la prima volta nel gruppo Red AXS top di gamma , quindi per molti versi Apex AXS è l’ultimo esempio di tecnologia. Apre le porte a molti ciclisti attenti al prezzo che cercano per fare il salto verso il cambio elettronico ovviamente con i suoi prò e contro da tenere sempre a mente prima di spendere soldi.

In passato, SRAM non ha avuto al suo interno un gruppo gravel dedicato, offrendo invece una compatibilità incrociata tra diverse derivazioni delle sue linee di bici da strada e mountain bike. Ciò ha fornito ai ciclisti molte opzioni per mescolare e abbinare i prodotti per offrire flessibilità nelle loro scelte di trasmissione, a differenza della concorrente Shimano che, invece, ha progettato un gruppo appositamente per il Gravel.

Sebbene l’Apex AXS sia focalizzato sulla ghiaia ora viene proposto con un 12 velocità, sia nelle opzioni elettroniche che meccaniche. Ci sono molte opzioni di cambio compatibili tra loro nelle linee Eagle e XPLR che consentono ai ciclisti di avere una cassetta 10-52, sebbene il ciclista sia limitato solo alle configurazioni 1 ×.

La variante in prova dell’AXS XPLR è con una cassetta 11-44 abbinata a una corona da 40 t. Il gruppo è stato installato su una Wilier Raven e include gli extra opzionali di un misuratore di potenza e un paio di pulsanti del cambio remoto wireless Blips di SRAM.

Le leve hanno la stessa forma di SRAM Rival AXS , l’unica differenza è nella loro costruzione. Apex utilizza lame a leva in lega pressata anziché forgiate, il che crea un prodotto finale leggermente più pesante, per arrivare a circa 70 g. I comandi del cambio sono alimentati da una coppia di celle a bottone CR2032 che, secondo SRAM, dureranno circa due anni in normali (???) condizioni di guida.

Il marchio lo qualifica come 15 ore a settimana, ma sembra piuttosto generoso – la maggior parte dei ciclisti ricreativi non pedala così tanto in una settimana – anche con il degrado della durata della batteria che si verifica nel tempo quando non è in uso, bisognerà vedere se effettivamente l’autonomia dichiarata sarà all’altezza delle aspettative.

Il cambio funziona allo stesso modo degli altri gruppi AXS; c’è una paletta su ogni leva, con la paletta sinistra che cambia in una marcia più facile e la paletta destra per una marcia più dura. È davvero uno dei metodi di funzionamento più semplici ed è reso ancora più usabile dalla mancanza di un deragliatore anteriore.

Le caratteristiche del cambio possono essere modificate utilizzando l’eccellente app AXS di SRAM che si collega tramite Bluetooth e consente al ciclista di giocherellare a proprio piacimento; i paddle del cambio possono essere rimappati, le velocità del cambio cambiate e le metriche abbondano.

FINE PRIMA PARTE

[Ciclismo Agonistico – Cicloturismo Amatoriale)

Condividi nei social

No related posts.