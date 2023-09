La posizione corretta delle tacchette nelle scarpe da MTB e Gravel

Reading Time: 2 minutes read

Le tacchette per pedali senza sgancio ci consentono una maggiore sicurezza ed efficienza di pedalata, ma un posizionamento errato può portare a una perdita di prestazioni o addirittura a lesioni. Vi forniamo alcuni consigli per il suo corretto posizionamento.

I pedali automatici ci permettono di rimanere attaccati alla bici con i piedi, ma con un semplice movimento della caviglia possiamo liberarcene. Pertanto, è bene avere una buona posizione della tacchetta, che ci aiuterà a mantenere una pedalata costante e sempre uguale.

Le tacchette sono posizionate sulla suola delle scarpe da MTB e GRAVEL, ma non sempre perché c’è chi utilizza i Flat. Questi devono essere specifici per l’uso con pedali automatici .

Questo tipo di scarpa ha un posto specifico con due binari e due viti su ognuna di esse, per poter agganciare la tacchetta. Grazie a questi è possibile modificare a proprio piacimento la posizione.

Per posizionarli, devi rimuovere le viti dalle scarpe, così avrai due fori liberi in ogni scarpa.

Successivamente, inserisci le viti attraverso i fori della tacchetta sui lati e rimetti le viti nei fori con la tacchetta al centro.

Infine stringere le viti con una chiave a brugola e prima di serrarle completamente modificare la posizione della tacchetta in base alle proprie preferenze o gusti .

Una volta installati nel posto giusto, premi con decisione in modo che non si muovano durante un’uscita.

Per quanto riguarda la posizione, si consiglia di indossare le tacchette in posizione centrale, anche un po’ avanti. Ma a seconda della disciplina che pratichi, potresti sentirti più a tuo agio con altre posizioni di tacchette.

Nelle modalità di pedalata come XC, di solito hanno le tacchette in una posizione abbastanza avanzata , insieme a pedali che non offrono molto contatto con il resto della suola della scarpa.

D’altra parte, nell’enduro o nel DH, le tacchette sono solitamente più centrali o un po’ dietro il centro dei binari, per mantenere più contatto con il pedale, che di solito ha parte della piattaforma. Ma anche qui c’è chi preferisce i flat.

Un consiglio: trovare le teste metatarsali del pollice e del mignolo , segnare dove sarebbero quando indosseremo le scarpe, e posizionare la tacchetta in posizione centrale rispetto ad esse . Da questa posizione di base, se avvertiamo dolore o fastidio, possiamo gradualmente modificare la posizione della tacchetta spostandola in base alle nostre esigenze .

Si consiglia inoltre di eseguire uno studio biomeccanico , in modo che ti insegnano esattamente come posizionare le tacchette.

