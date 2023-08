I costi sulle materie prime incide nel costo delle bici sportive

Reading Time: 3 minutes read

Quello che andiamo a scrivere probabilmente potrà essere letto in una chiave di lettura differente da chi ha la tasca piena di soldi a differenza di molti che fanno un pò fatica, ma nella realtà dei fatti entrambi convergono nelle interviste da noi svolte che le aziende stanno speculando sulla vendita delle bici con montaggi costosi appositamente realizzate con il proposito di raccogliere il più possibile.

Partiamo dal fatto che prima della pandemia le bici per esempio quelle da strada avevano un range che partiva da costi più bassi sino a quelli alti; la cannondale aveva il top di gamma che era sui 14/15 mila euro, poi una intermedia sui 12/13mila ed a scendere.

Dopo la pandemia le aziende, escluse alcune che si sono rese conto che pompare significa drogare il mercato di prodotti la cui svalutazione è identica ad altre meno costose, stiamo assistendo ad una situazione alquanto assurda e piuttosto truffaldina.

Ad esempio ci sono aziende italiane che nel loro catalogo difficilmente hanno prodotti che partono da 2/3000 euro, mentre è più facile partire da 6/7000 euro con montaggi anche scarsi oppure costi ancora più elevati e montaggi obbligatori come copertoni da 25 e gruppi elettronici.

Vi sono infatti bici italiane in cui la bici viene allestita soltanto con il gruppo elettronico X o Y, pertanto se la vuoi acquistare devi sborsare minimo dagli 8000,00 Euro in sù. Altresì troviamo aziende che si inventano pure le bici gold, ovvero uno strato talmente invisibile dell’oro applicato sul telaio che si potrebbe far prima ad andare da un orefice e comprarsi qualcosa che effettivamente mantiene il valore nel tempo. Questo metodo di marketing truffaldino trova i consueti ignoti con il portafoglio a mantice che acquistano il prodotto e, pensando al marchio Z, pensano di aver fatto l’affare…poveri illusi!

Ora purtroppo ci sono i soliti affamati della novità, alcuni fanno anche mutui mentre altri hanno i portafogli a mantice e spendono senza pensare che stanno acquistando una bici che vale almeno il 50% in meno di quello che comprano.

Quindi sulle strade si vedono anche bici da 14/15mila euro spesso ideate per i professionisti e non certo per i ciclisti amatori che gareggiano in gare appunto amatoriali. Ma quest’ultimi sono un ulteriore grasso che cola nell’economia delle aziende le quali sanno perfettamente quanto vale effettivamente il loro prodotto, ma si guardano dal fare ribassi e limare i prezzi. Ovviamente ci sono aziende che, avendo riscontrato anche un calo di fatturato, hanno iniziato ad abbassare i costi, se pur il valore effettivo, rispetto al montaggio di gruppi e accessori sulla bici è sempre alto.

In pratica sino a quando ci saranno appassionati che vanno dietro alla moda del momento in cui si arriva ad acquistare scarpe da anche da 1000 euro ed oltre, perché firmate dal corridore X o Y od aventi l’ultimo aggeggio inserito, sarà difficile far scendere questi costi elevati che, a detta di alcuni onesti operatori del settore – in forma anonima – li ritengono ovviamente piuttosto alti considerando che i telai di quasi la gran parte delle aziende ciclistiche vengono prodotti e montati in Thailandia.

Inoltre una bici da 8/12/15 mila ed oltre quando esce dal negozio ha un deprezzamento immediato sul costo dell’IVA, quindi si ha già un prodotto che vale meno di quello acquistato. Quando poi si va a rivenderlo, anche se è trascorso pochi mesi o più, non esiste un mercato regolarizzato, piuttosto un calcolo empirico in cui se trovi il negoziante truffaldino puoi vederti la bici deprezzata oppure se trovi quello onesto hai un valore effettivo della tua bici.

Le incognite pertanto sono diverse e nel mercato della bicicletta, sia esso da sport che da , il consueto magna magna è all’ordine del giorno, salvo ovviamente quei rivenditori onesti che sanno come lavorare e forniscono ai propri clienti serietà, qualità nei servizi, professionalità.

L’incremento delle quotazioni delle materie prime (il prezzo dell’alluminio per tonnellata è aumentato del 27% rispetto all’anno precedente (si parla del 2020), ma anche altri materiali come metalli e plastiche, sono cresciuti del 40-60% – fonte IlSOle24Ore).

Pertanto se prima c’era la pandemia, poi è arrivata la guerra ed adesso c’è anche il climate change, ovviamente ogni scua è buona per fare la cresta e chiedere dei prezzi spropositati rispetto al vero valore di una bicicletta.

Di seguito il costo delle materie prime, il cui grafico riportato è grazie a it.investing, per far capire la situazione attuale.

[Ciclismo Agonistico – Cicloturismo Amatoriale)

