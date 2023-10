Una tonnellata di cocaina sequestrata nei pressi di Capo Verde

Reading Time: 1 minute read

Gli agenti della Polizia Nazionale e della Vigilanza Doganale dell’Agenzia delle Entrate hanno sequestrato una tonnellata di cocaina nelle acque dell’Oceano Atlantico, vicino a Capo Verde su un peschereccio diretto in Spagna, in un’operazione che ha portato all’arresto dei sei membri dell’equipaggio.

Dopo aver localizzato e salito a bordo dell’imbarcazione, gli agenti hanno rinvenuto sul ponte di poppa quaranta balle di quelle normalmente utilizzate per il trasporto di cocaina cloridrato e hanno arrestato i membri dell’equipaggio, quattro della Guyana e due albanesi, ha riferito la polizia. l’ Agenzia delle Entrate.

Una volta trasferiti gli arrestati sulla motovedetta dell’Agenzia delle Entrate Fulmar, è iniziata l’attività di rimorchio e successivo trasferimento del peschereccio al porto di Arrecife (Lanzarote).

L’operazione è stata effettuata congiuntamente alla Polizia giudiziaria portoghese e in collaborazione con la Marina spagnola e l’agenzia DEA degli Stati Uniti, che hanno avvertito dell’esistenza di un’organizzazione criminale internazionale che intendeva trasferire una grande quantità di cocaina da una nave all’altro in alto mare.

Le informazioni a disposizione degli investigatori coincidevano con quelle in possesso delle unità investigative antidroga della polizia portoghese. Per questo motivo è stata avviata un’operazione congiunta per localizzare il trasporto in cui la Polizia Nazionale si è coordinata con la Vigilanza Doganale per localizzare la nave e infine il suo imbarco è stato effettuato dalla motovedetta Fulmar nell’Oceano Atlantico a 600 miglia da Capo Verde .

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

Condividi nei social