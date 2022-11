Reading Time: 1 minute read

La politica migratoria in Francia è tornata al centro del dibattito. In effetti, la scena politica francese è divisa sulla questione con, da una parte una destra che denuncia e una sinistra che chiama a venire in aiuto dei migranti.

Tutto questo è scattato quando l’Italia, che da qualche settimana è governata dal centro-destra, ha annunciato che inasprirà le regole per l’immigrazione clandestina, a cominciare dal rifiuto dello sbarco delle navi umanitarie dei migranti provenienti dall’Africa.

In seguito, la Francia ha dato il via libera allo sbarco “in via eccezionale” della Ocean Viking a Tolone, con a bordo 234 migranti, tra cui 57 bambini, tutti soccorsi al largo della Libia sulla rotta migratoria più pericolosa del mondo.

Inoltre, il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha annunciato all’Assemblea l’espulsione di 44 di loro dal territorio francese.

Secondo il sito di informazione francese CNEWS, che ha svelato un sondaggio dell’istituto CSA, il 39% dei francesi ritiene che i migranti siano una “minaccia” per la Francia. Mentre il 13% pensa che i migranti rappresentino una “opportunità”, e quasi la metà (48%) pensa che non siano “nessuna delle due”.

I sostenitori della sinistra francese, poco più della metà degli intervistati (56%) ritengono che i migranti non siano né una minaccia né un’opportunità. Un tasso quasi simile tra i votanti di Emmanuel Macron con il 55%.