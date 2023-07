Il Consorzio Medio-Valdarno cambia la riscossione della quota annua?

Reading Time: 3 minutes read

In questi giorni numerosi nostri utenti della stanno ricevendo la richiesta di pagamento del consorzio. Si tratta della riscossione com’é indicato nel loro statuo all’Art. 42, cioè – Contributo consortile –

Il Consorzio provvede a formare il ruolo per la riscossione del contributo consortile ai sensi dell’art. 29 della L.R. 79/2012, a tale fine viene fatto riferimento alla proprietà consorziata censita nel catasto consortile, aggiornato, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, al 1° gennaio, coincidente con la data di apertura dell’esercizio finanziario a cui è riferito il ruolo. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 79/2012, il Consorzio provvede a riscuotere il contributo attraverso le modalità di riscossione previste e consentite dalla legislazione statale.

Nel loro sito web si legge:

L’ammontare della contribuenza spettante a ciascuna macro categoria immobiliare è poi ripartita fra i singoli immobili di rispettiva appartenenza in proporzione diretta all’indice di contribuenza di ciascun immobile, attraverso il coefficiente di riparto. L’Indice di Contribuenza degli immobili (Ic) è dato dalla seguente espressione (Ic = It × Ibp × Igs × Ie), dove: https://www.cbmv.it/it/page/calcolo-del-contributo

Quali sono le ‘Modalità di versamento dei contributi richiesti’ ?

Pagamento pagoPA:

su IRIS di https://iris.rete.toscana.it

Tramite IO app

Attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)

Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica, Tabaccai e supermercati convenzionati

Presso gli sportelli degli istituti di credito eroganti il servizio

Presso tutti gli Uffici Postali

Non saranno ammessi pagamenti con bonifici bancari tramite IBAN: tutti i bonifici dovranno essere effettuati attraverso i servizi CBILL o MYBANK

Con il sistema pagoPA non è possibile effettuare pagamenti difformi da quelli richiesti dal Consorzio e neanche di effettuare doppi pagamenti. In caso di discarico sarà necessario il rilascio di un nuovo documento di pagamento con il nuovo importo dovuto ed il corrispondente nuovo IUV.

N.B. – Versamenti tardivi non autorizzati o comunque eseguiti con modalità di pagamento non conformi al sistema pagoPA, non saranno accettati.

———-

ALCUNE DOMANDE DAI CONSORZIATI

A) La quota è annuale, com’é scritto di seguito nello screenshot che abbiamo fatto dal loro sito web, quindi per coloro hanno già pagato la quota a novembre 2022 come viene giustificata la richiesta a Luglio 2023 ?

B) Inoltre (riportiamo quanto è scritto nel loro sito web per formulare in fondo la nostra domanda) l’Indice di Contribuenza degli immobili (Ic) è dato dalla seguente espressione (Ic = It × Ibp × Igs × Ie), dove:

1. It (Indice Tecnico) esprime il grado di beneficio in relazione alle caratteristiche ed al volume di attività consortile richiesta dal territorio ove insiste l’immobile;

2. Ibp (Indice di Buone Pratiche) è finalizzato a valorizzare specifiche pratiche gestionali per le quali è riconosciuta la caratteristica di produrre vantaggi per l’attività di bonifica (dal ruolo 2016 Ibp =1);

3. Igs (Indice di Gestione Specifico) tiene conto di situazioni a valenza eccezionale o transitoria di determinate aree che influiscono sul beneficio goduto dagli immobili in senso riduttivo (dal ruolo 2016 Igs = 1,00 tranne per l’Unità Funzionale “Fossi Minori di Empoli” per la quale Igs = 0,82 fino all’esercizio 2021, = 0,85 per l’esercizio 2022, = 0,88 per l’esercizio 2023, = 0,91 per l’esercizio 2024, = 0,94 per l’esercizio 2025, = 0,97 per l’esercizio 2026, = 1,00 a partire dall’esercizio 2027);

4. Ie (Indice Economico) esprime il valore dell’immobile tutelato dall’attività di bonifica, ottenuto per attualizzazione (coeff. Riv.), capitalizzazione (coeff. Cap.) del reddito catastale e successiva perequazione (Coeff. Per), mediante i parametri riportati nella tabella riportata di seguito.

C) Nella scheda che il consorzio invia c’è scritto -BENEFICIO ATTIVITA’ DI BONIFICA CB3MV F- con il totale della quota, ma ogni anno il contributo aumenta però se i mq di un immobile sono sempre quelli che cosa viene aggiunto di coefficiente per dare il risultato dell’aumento? Dove è possibile verificare questo costo ?

D) Numerosi consorziati lamentano le modalità di pagamento, ad iniziare dal servizio CBILL che risulta molto costoso per il contribuente, idem dicasi dai tabaccai ove la commissione è sui 2,50, Euro salvo ultim’ora. Purtroppo il pagamento mediante IBAN non è possibile.

[Cronaca / Politica / Inchieste / ecc.]

Condividi nei social

No related posts.