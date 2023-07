Reading Time: 1 minute read

La città d’arte di ha un problema con l’immondizia turistica; sui social dedicati al degrado e non solo vengono postate ogni giorno immagini che forniscono un quadro ben preciso del problema.

Il fatto, secondo gli intervistati, è inerente ai cassonetti a chiavetta dedicati ai residenti, mentre quelli ancora liberi non sempre si trovano ancora.

Ad esempio ben nove cassonetti a chiavetta sono vicino al Ponte Vecchio, segno evidente che i turisti gettano i rifiuti nei cestini pubblici, ma questi si riempiono facilmente come si può vedere nelle foto qui di seguito pubblicate nel social Facebook.

Foto dei cestini sui rifiuti dei turisti

Ovviamente gli operatori ALIA fanno quel che è possibile ed inoltre dieci cestini in più, come scrive un utente in facebook, cambierebbe ben poco la situazione.

In questo periodo, come in altri più a rischio di affluenza turistica, è difficile riparare all’ammasso di accumulo rifiuti in quanto i cestini si riempiono in poche ore. Quale soluzione adottare a tale problematica ? Lasciamo alla Vicesindaca Alessia Bettini il compito di risolvere il problema.

[Cronaca / Politica / Inchieste / ecc.]

Condividi nei social