La svedese H&M e la spagnola Inditex, proprietaria del più grande rivenditore di abbigliamento al mondo Zara, hanno annunciato il mese scorso che avrebbero gradualmente eliminato l’approvvigionamento di beni dal Myanmar a seguito di un rapporto storico che ha riscontrato abusi “diffusi” sui lavoratori, salari non pagati e riduzioni salariali forzate, come nonché intimidazioni sindacali.

Sebbene l’UE abbia imposto sette serie di ai funzionari della giunta e alle imprese ad essi associate, non ha ancora escluso il Myanmar dal suo sistema commerciale privilegiato, sostenendo che ciò porterebbe alla perdita di decine di migliaia di posti di nel settore dell’abbigliamento.

Un flusso costante di giganti europei della moda sta abbandonando il mercato, con il rivenditore di moda spagnolo Mango e l’irlandese Primark che hanno chiuso le loro attività in Myanmar lo scorso anno.

La partenza di H&M, il secondo più grande rivenditore di moda al mondo, è forse la più significativa in quanto è stato un attore cruciale nel programma MADE in Myanmar, finanziato dall’UE, che tenta di migliorare le condizioni di nell’industria dell’abbigliamento del paese. Secondo i dati aziendali, all’inizio del 2023 H&M acquistava beni da 41 fabbriche in Myanmar che impiegavano quasi 42.000 lavoratori.

Si stima che prima della pandemia di Covid-19 circa 700.000 persone lavorassero nella vasta industria dell’abbigliamento del Myanmar, e la maggior parte sono giovani donne provenienti dalle aree rurali, secondo le stime della Camera di commercio europea in Myanmar .

Nonostante l’escalation del conflitto, le importazioni dell’UE dal Myanmar sono aumentate da 2,3 miliardi di euro nel 2021 a 4,3 miliardi di euro l’anno scorso, di cui oltre il 73% erano beni di abbigliamento, secondo i dati della Commissione europea.

Un influente rapporto pubblicato all’inizio di agosto dal Business and Human Rights Resource Center, un gruppo di difesa dei lavoratori, ha rilevato 212 presunti casi di intimidazione sindacale, furto salariale e “violenza e molestie di genere, compresi abusi verbali, psicologici e fisici e discriminazione in gravidanza, che hanno colpito almeno 108.000 lavoratori tra febbraio 2021 e febbraio 2023.

Il Myanmar è in crisi da quando l’esercito ha lanciato un colpo di stato all’inizio del 2021 e ha spodestato il governo democraticamente eletto. I gruppi antimilitari hanno lanciato una “rivoluzione popolare” e ora controllano vaste aree del paese.

[Giornalismo / Corrispondenze]

