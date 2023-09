Reading Time: 1 minute read

La città costiera di Derna, che conta circa 100.000 residenti, ha subito un’immensa distruzione. Gli edifici a più piani lungo le rive del fiume sono crollati e le case e le automobili sono state spazzate via dalle impetuose acque alluvionali. Le inondazioni sono state innescate dalle piogge torrenziali della tempesta Daniel, che ha colpito la Libia dopo aver causato il caos in Grecia, e .

Derna, situata a 250 chilometri (150 miglia) a est di Bengasi, è circondata da colline ed è intersecata da un letto di fiume tipicamente asciutto in estate. Tuttavia, il letto del fiume si è trasformato in un impetuoso torrente di acqua fangosa, spazzando via diversi ponti importanti.

Solo a Derna, l’amministrazione orientale della Libia ha riferito che finora sono stati contati 5.300 corpi, e le aspettative che questo numero continui ad aumentare, potenzialmente raddoppiando. Il mare a Derna continua a portare a riva dozzine di corpi, secondo il ministro Abu Chkiouat, ministro dell’aviazione civile dell’amministrazione orientale, ha riferito Al Jazeera.

Il ministro Chkiouat ha lanciato un appello per l’assistenza internazionale, sottolineando la mancanza di esperienza della Libia nell’affrontare un disastro di questa portata.

Molti accusano la negligenza del governo per la catastrofe e sperano che questa devastazione possa finalmente unire i politici rivali del paese.

Le dighe a monte di Derna, che hanno sopportato il peso della tempesta, non erano state sottoposte a manutenzione per più di due decenni. Le infrastrutture della città non erano preparate a resistere alle devastanti inondazioni di questa settimana, come affermato dal vicesindaco, Ahmed Madroud.

Diversi paesi hanno offerto assistenza in risposta al disastro in Libia, con squadre di soccorso provenienti dalla Turchia e dagli Emirati Arabi Uniti già presenti nella Libia orientale. Inoltre, , Francia, , Italia, , Tunisia e le Nazioni Unite hanno tutti espresso la loro disponibilità a fornire aiuti.

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

