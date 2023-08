Reading Time: 1 minute read

L’inflazione del 116% ha colpito risparmi e stipendi, mentre la diminuzione delle riserve di liquidità, un tasso di interesse alle stelle, una valuta in peso debole e controlli rigorosi sui capitali hanno frenato l’economia e l’occupazione.

Il rapido aumento dei prezzi dalle verdure alla carne ha accumulato pressioni sul governo e su Massa, nonostante alcuni segnali di raffreddamento negli ultimi mesi.

Il costo della vita ha superato la crescita dei salari, il che significa che molti lottano anche se hanno un .

Gli argentini, che hanno visto posti di e salari colpiti dal malessere economico e dall’inflazione dilagante, si sono messi in fila nelle chiese per chiedere occupazione a San Cayetano, il santo patrono del pane e del , con alcune critiche nei confronti politici per non aver fatto abbastanza per aiutare.

Pregare San Cayetano è una soluzione migliore per avere fiducia e non rimanere deluso, nonostante i problemi economici di lunga data del paese.

Fanno eco gli atei che, ovviamente, ritengono il tutto una gran bufala in quanto il lavoro viene concesso se hai le qualità necessarie, le attitudini chieste dal datore di lavoro, la disponibilità, ed altro.

