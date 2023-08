Reading Time: 2 minutes read

L’Università dell’America Centrale in Nicaragua, che è stata un fulcro delle proteste del 2018 contro il regime del presidente nicaraguense Daniel Ortega, ha definito l’accusa di terrorismo infondata e il sequestro un duro colpo per il mondo accademico nel paese.

L’ordine dei gesuiti, noto anche come Compagnia di Gesù, ha dichiarato di aver ricevuto martedì un’ordinanza giudiziaria che gli notificava la confisca, aggiungendo che il governo ha sequestrato tutte le proprietà, gli edifici e i conti bancari dell’università.

L’università è stata una delle università più apprezzate della regione. Ha due grandi campus con cinque auditorium, laboratori di ingegneria, un centro di innovazione aziendale, una biblioteca con oltre 160.000 libri in spagnolo e inglese, un centro di biologia molecolare e strutture per 11 sport. Dei 200.000 studenti universitari in Nicaragua, circa 8.000 lo frequentano.

Fondata 63 anni fa, l’università ospita anche l’Istituto di Storia del Nicaragua e dell’America Centrale, considerato il principale centro di documentazione e memoria del Paese, dotato di una propria biblioteca, di un’emeroteca e di un prezioso archivio fotografico.

Dal dicembre 2021, almeno 26 università nicaraguensi sono state chiuse e i loro beni sequestrati per ordine del governo Ortega con una procedura simile. Sette di queste erano istituzioni straniere.

Ad aprile, il Vaticano ha chiuso la sua ambasciata in Nicaragua dopo che il governo del Paese aveva proposto di sospendere le relazioni diplomatiche.

Due congregazioni di suore, anche dell’ordine delle Missionarie della Carità fondate da Madre Teresa, sono state espulse dal Nicaragua lo scorso anno.

Le espulsioni, le chiusure e le confische non hanno preso di mira solo la chiesa. Il Nicaragua ha messo fuori legge o chiuso più di 3.000 gruppi civici e organizzazioni non governative.

A maggio, il governo ha ordinato la chiusura della Croce Rossa nicaraguense, accusandola di “attacchi alla pace e alla stabilità” durante le manifestazioni antigovernative del 2018. La Croce Rossa locale afferma di aver solo aiutato a curare i manifestanti feriti durante le proteste.

A giugno, il governo ha confiscato proprietà appartenenti a 222 esponenti dell’opposizione che erano stati costretti all’esilio a febbraio dopo essere stati imprigionati dal regime di Ortega.

Tra le persone prelevate dal carcere e costrette a salire a bordo di un volo per gli Stati Uniti il ​​9 febbraio figurano sette aspiranti presidenziali a cui è stato impedito di candidarsi alle elezioni del 2021, avvocati, attivisti per i diritti, giornalisti ed ex membri del movimento di guerriglia sandinista.

Migliaia di persone sono fuggite in esilio da quando le forze di sicurezza nicaraguensi hanno represso violentemente le proteste antigovernative di massa nel 2018. Ortega afferma che le proteste sono state un tentativo di colpo di stato con il sostegno straniero, con l’obiettivo di rovesciarlo.

L’ordine citava il governo che affermava che l’università “operava come un centro del terrorismo”.

Il vicesegretario di Stato americano per il Bureau of Western Hemisphere Affairs Brian Nichols ha scritto su un tweet che il sequestro dell’università “rappresenta un’ulteriore erosione delle norme democratiche e un soffocamento dello spazio civico da parte di Ortega-Murillo”, riferendosi al vicepresidente nicaraguense e primo signora Rosario Murillo.

Il governo non ha confermato la confisca né ha commentato la dichiarazione dei gesuiti.

