Il problema dei consumi colpisce soprattutto la popolazione giovanile e i maschi più delle femmine. La marijuana, seguita dalla pasta base di cocaina, dal crack e dalla cocaina cloridrato sono le droghe illecite più consumate nella regione, generando maggiori problemi tra i giovani con elevata vulnerabilità sociale.

Il lucroso business della cocaina è in forte espansione in tutto il mondo, dopo una contrazione dovuta alla pandemia di Covid-19. Nonostante le posizioni interessanti di alcuni paesi della regione, l’America Latina deve ancora discutere seriamente la sua sulla droga e abbandonare una volta per tutte le ricette proibizioniste e militariste degli Stati Uniti, il principale consumatore.

Ciò che ha reso così grave questo fenomeno nel nostro continente è la disuguaglianza sociale, che è scandalosa. Ad esempio, le periferie sono sovrappopolate da persone che non hanno alcuna possibilità di trovare nel mercato legale e che vedono nella tratta una via d’uscita. Attività commerciale? Un grande affare: una tonnellata di cocaina vale mille dollari in Bolivia e viene venduta a 35.000 nei porti europei.

I problemi legati alla produzione, al traffico e al consumo di droga in Latina incidono sulla qualità della vita della popolazione, sono legati a forme di esclusione sociale e debolezza istituzionale, generano maggiore insicurezza e violenza e corrodono la governance in alcuni paesi, secondo un recente studio rapporto della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC).

In termini di produzione, l’America Latina rappresenta la produzione mondiale totale di foglie di coca, pasta a base di cocaina e cloridrato di cocaina. Ha anche una produzione di marijuana che si estende a diversi paesi e aree, destinata sia al consumo interno che all’esportazione. Produce sempre più anche papavero, oppio ed eroina.

In termini di traffico, l’area caraibica rimane la via più frequente per il narcotraffico verso gli Stati Uniti, ma la via non violenta attraverso l’America centrale è diventata relativamente più importante. Recentemente, il trasporto fluviale dai paesi produttori di coca-cocaina attraverso il ha acquisito importanza.

