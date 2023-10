Reading Time: 1 minute read

La amministrazione di New York ha annunciato giovedì che la prossima settimana si terrà un “vertice” per cercare soluzioni alla crisi del fentanil negli Stati Uniti. Questo potente oppioide ha causato un aumento considerevole dei decessi per overdose negli ultimi anni.

Le autorità di New York hanno annunciato questa settimana che nel 2022 più di 3.000 persone moriranno di overdose in città. Questo dato rappresenta un record da quando sono stati raccolti i dati e un incremento del 12% rispetto all’anno precedente; Il fentanil era presente nell’81% di questi decessi.

Recentemente, lo shock ha colpito la Grande Mela a causa della di un bambino e dell’avvelenamento di altri tre a causa dell’esposizione al fentanil, in un asilo nido nel Bronx. La polizia ha trovato una scorta di droga e accessori sotto il cortile in un’apparente operazione di traffico di droga sotto copertura.

Questo farmaco, che può essere fino a 100 volte più potente della morfina, è comunemente usato nella medicina del dolore acuto, ma le organizzazioni criminali lo producono e distribuiscono anche illegalmente , mescolato con altre sostanze o falsamente rappresentato come eroina, cocaina o farmaci lenitivi.

Secondo gli ultimi dati, nel 2022 a livello nazionale sono stati registrati quasi 110.000 decessi per overdose, lo 0,5% in più rispetto al 2021 – che rappresenta una stabilizzazione dopo aumenti del 17% e 30% negli anni precedenti – e negli oppioidi sintetici come il fentanil sono stati rilevati in 75.000 di quei casi .

