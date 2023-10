Russia costruisce base navale in Georgia

Reading Time: 1 minute read

La Russia installerà una base navale in Abkhazia, una regione separatista della Georgia filo-mosca, ha annunciato giovedì il leader di quel territorio, in concomitanza con l’aumento degli attacchi ucraini contro la flotta russa nel Mar Nero, in Crimea.

Le relazioni tra Russia e Georgia sono complesse. Entrambi i paesi hanno combattuto una guerra breve ma sanguinosa nel 2008 a causa delle tensioni legate al desiderio della Georgia di avvicinarsi all’Occidente.

Dopo quel conflitto, Mosca ha riconosciuto l’indipendenza di due territori separatisti nel nord del Paese, l’Abkhazia e l’Ossezia del Sud, dove è ora presente militarmente.

