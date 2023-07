Reading Time: 2 minutes read

Un’operazione di polizia contro la tratta di esseri umani e il contrabbando di , condotta congiuntamente da Interpol e Afripol, ha portato a più di mille arresti in tutto il mondo. In particolare, ha scoperto traffici diffusi in tutta l’Africa occidentale. Molte delle vittime identificate provenivano dall’Asia, tra cui Bangladesh, , , Sri Lanka e Vietnam.

Articolo riservato alla rete dei giornalisti e media indipendenti italiani ed esteri, iscritti nelle liste di nostri partner di fiducia con i quali collaboriamo dal 1996.

Accesso per utenti iscritti Nome utente o email Password Ricordami