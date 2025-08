La evasione ed elusione fiscale delle multinazionali

L’Eu tax observatory rileva ogni anno quante risorse della collettività vanno perdute a causa di evasione ed elusione fiscale. Le cifre sono particolarmente alte nel caso delle aziende multinazionali, che hanno profitti molto elevati.

Per questo circa 140 paesi tra cui anche gli stati membri dell’Unione europea hanno recentemente introdotto l’aliquota minima al 15% per tutte le multinazionali, che dovrebbe entrare in vigore dal 2024.

Come rileva l’osservatorio, le multinazionali, essendo presenti in più stati, riescono con relativa facilità a trasferire i loro profitti esteri in paesi con regimi di tassazione favorevoli – i cosiddetti paradisi fiscali.

Una dinamica con molte esternalità negative, come l’inasprimento della competizione fiscale internazionale e la concentrazione del capitale.

Questo ha conseguenze importanti sull’economia europea, dove la maggior parte dei paesi ha regimi fiscali più rigidi nei confronti delle grandi aziende.

Fonte

Fondazione Open Polis