Scoperto risorse aurifere in Arabia Saudita

La nuova scoperta si estende lungo un tratto di 100 km dalla miniera d’oro esistente di Mansourah Massarah. Si tratta del “primo ritrovamento del vasto programma di esplorazione della società, lanciato nel 2022, volto a costruire la pipeline di produzione di Ma’aden”.

Queste scoperte sono una dimostrazione significativa del potenziale inutilizzato delle risorse minerarie in Arabia Saudita, sostenendo la diversificazione del paese in linea con Vision 2030 e stabilendo l’estrazione mineraria come il terzo pilastro dell’economia saudita. Lo ha dichiarato Robert Wilt, amministratore delegato di Ma’ Aden,.

L’estrazione mineraria è una componente chiave della spinta dell’Arabia Saudita ad attrarre investimenti diretti esteri, come previsto nel piano Vision 2030, che mira a ridurre la dipendenza del Paese dalle entrate degli idrocarburi.

Ma’aden, di proprietà della maggioranza del Fondo di investimento pubblico del regno, gestisce diversi siti di estrazione nel regno ed è fondamentale per sostenere le ambizioni del paese nel settore minerario.

Nell’ambito della sua nuova strategia aziendale, Ma’aden mira a decuplicare entro il 2040 e a passare ai minerali strategici per alimentare la crescita delle industrie downstream in Arabia Saudita, la più grande economia del mondo arabo.

