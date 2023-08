Reading Time: 1 minute read

L’inchiesta sulla relazione di Miguel Angel Lopez con il dottor Marcos Maynar e una rete di traffico di sostanze dopanti avrebbe nuove prove che hanno portato l’UCI a prendere la decisione di sospendere il ciclista come misura precauzionale, adducendo una possibile violazione delle norme antidoping regole.

A dicembre, poco prima dell’inizio della stagione 2023, l’Astana ha deciso di rescindere unilateralmente il contratto con il ciclista, cosa che ha portato Miguel Ángel López a trasferirsi in Colombia, dove ha trovato posto nelle fila del Team Medellín, con il quale ha avuto una stagione di successo nel calendario continentale americano.

L’UCI ha però deciso di sospendere provvisoriamente il corridore, che aveva messo gli occhi sui prossimi Mondiali di Glasgow, grazie alle prove fornite dalla Guardia Civil e dall’Agenzia antidoping spagnola che dimostrerebbero una violazione da parte del ciclista sulle norme in materia di uso e detenzione di sostanze dopanti.

Una sospensione provvisoria che verrà mantenuta fino all’adozione di una delibera definitiva, secondo il breve comunicato rilasciato dal massimo organo del .

Il Team Medellin ha rilasciato una dichiarazione di sostegno al suo corridore sottolineando, come di consueto in questi casi, che Lopez non è risultato positivo ad alcun controllo mentre invita tutti i propri tifosi a sostenere anche il ciclista.

[Sport d’elite]

Condividi nei social