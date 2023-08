Le cannucce di bambu’ e carta sono tossiche?

Reading Time: 1 minute read

Le cannucce realizzate con materiali di origine vegetale che stanno sostituendo le loro precedenti controparti in , probabilmente non sono rispettosi dell’ambiente secondo quanto scoperto da alcuni ricercatori belgi.

Infatti, tali cannucce alternative possono contenere sostanze chimiche di lunga durata e potenzialmente tossiche, le cosiddette sostanze alchiliche polifluorurate (PFAS).

In totale, sono stati segnalati 27 marchi su 39, comprese 18 cannucce di carta su 20 e quattro su cinque cannucce di bambù.

I PFAS sono sostanze che l’industria utilizza in innumerevoli prodotti di uso quotidiano, ad esempio per rendere resistenti all’acqua, al calore e alle macchie gli indumenti da esterno o le pentole antiaderenti.

Sono criticati per essere dannosi per l’ambiente e gli perché si decompongono molto lentamente e si accumulano nelle piante o nell’acqua. Secondo il Ministero dell’Ambiente, molte di queste sostanze hanno dimostrato di essere dannose per la salute.

Sebbene i livelli di PFAS riscontrati siano bassi, la maggior parte delle persone usa raramente queste cannucce, dicono i ricercatori. “Sebbene piccole quantità di PFAS non siano di per sé dannose, possono aumentare il carico chimico già presente nel corpo”, afferma Groffen.

In ogni caso, i consumatori non dovrebbero dare per scontato che le cannucce di carta o di bambù siano biodegradabili, afferma lo scienziato ambientale. Consiglia invece di utilizzare cannucce in acciaio inossidabile, che funzionano ancora meglio, o semplicemente di bere la bevanda senza cannuccia.

[Consulenti Medici / Specialisti / Scienziati]

Condividi nei social

No related posts.