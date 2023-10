Migliaia manifestano in Medio Oriente contro occupazione Palestina da Israele

Reading Time: 2 minutes read

“No all’occupazione! No agli Stati Uniti!”, hanno gridato nel centro di Baghdad, la capitale irachena, dopo che il leader sciita Moqtada Sadr ha indetto una protesta “a sostegno di Gaza” e contro Israele, ha riferito un dell’AFP.

Dall’Iraq all’Egitto, passando per Libano, Giordania e , migliaia di persone hanno manifestato questo venerdì nei paesi del Medio Oriente a sostegno dei palestinesi della Striscia di Gaza, bombardata per sette giorni da Israele in risposta all’offensiva lanciata dal movimento islamista Hamas .

La Striscia di Gaza assediata, governata da Hamas dal 2007, è stata bersaglio di bombardamenti quotidiani da sabato, quando militanti del movimento islamico hanno fatto irruzione nel territorio israeliano dall’enclave, uccidendo più di 1.300 persone, la maggior parte dei quali civili.

I bombardamenti israeliani hanno causato finora più di 1.799 morti nell’impoverita enclave di 362 km2, dove vivono più di due milioni di persone e che dal 2007 subisce un blocco israeliano via terra, mare e aria.

In , i video pubblicati sui social hanno mostrato centinaia di manifestanti che cantavano slogan in solidarietà con Gaza vicino alla moschea Al-Azhar al Cairo.

“I paesi arabi e musulmani hanno il dovere e la responsabilità di fornire aiuti umanitari urgenti e aiutare i palestinesi a Gaza”, ha affermato in una nota l’Università di Al-Azhar, la più grande istituzione dell’Islam sunnita.

Proteste contro Israele si sono registrate anche in , dove la popolazione non è araba, ma musulmana a maggioranza sciita. La Repubblica Islamica, acerrima nemica di Israele, sostiene Hamas militarmente e finanziariamente.

Nella capitale Teheran i manifestanti sventolavano le bandiere del loro Paese, del movimento sciita libanese Hezbollah e dei palestinesi. I cartelli recitano “Abbasso gli Stati Uniti” e “Abbasso Israele”, ha osservato un dell’AFP.

Proteste simili sono state segnalate in altre città, dove sono state bruciate anche le bandiere americana e israeliana.

In Algeria, quasi 2.000 persone hanno marciato per le strade in solidarietà con i palestinesi e in Tunisia erano quasi 1.000.

In Giordania, che ha firmato un trattato di pace con il vicino Israele nel 1994, più di 20.000 persone si sono radunate nel centro di Amman, vicino alla Grande Moschea di Al-Hussein, dopo che i Fratelli Musulmani hanno indetto la protesta insieme a diversi gruppi della sinistra del Paese.

“Il popolo vuole la liberazione della Palestina”, hanno cantato i manifestanti, sfilando per le strade con le bandiere palestinesi.

“È diritto [dei palestinesi] difendere la loro terra e il loro popolo”, ha gridato uno dei presenti. “Rifiutiamo i pregiudizi degli Stati Uniti” nei confronti di Israele, ha aggiunto. Centinaia di altre persone hanno manifestato in varie città del Paese.

In Bahrein, uno stato del Golfo, centinaia di fedeli hanno cantato “Morte a Israele!” e “Morte all’America!” prima della preghiera del venerdì nella moschea Diraz. Proteste sono state indette anche in .

A Riad, capitale dell’Arabia Saudita, Paese dove sono vietate le proteste, un giornalista dell’AFP ha visto un agente di polizia ammanettare un fedele che interrompeva la preghiera del venerdì gridando all’imam: “Parlate di Palestina! Gaza è sotto le bombe!”.

In Libano, al confine con Israele, i seguaci di Hezbollah, un movimento sciita sostenuto dall’Iran, si sono riuniti nei quartieri meridionali di Beirut per mostrare il loro sostegno ai palestinesi.

Il vice segretario generale del movimento, Naim Qassem, ha dichiarato che Hezbollah è “pronto” a sostenere Hamas e ad intervenire contro Israele.

Nello Yemen le proteste sono state organizzate nelle principali città, tra cui Sanaa, controllata dai ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran.

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

