L’arcivescovo di York della Chiesa d’Inghilterra, Stephen Cottrell, ha risposto alle pressioni per rispondere se l’omosessualità e il tra persone dello stesso sesso sono peccaminosi.

L’Arcivescovo ha affermato che la nuova posizione del CofE sulla questione, ritiene va bene fintanto le coppie sono “impegnate, stabili, relazioni fedeli”, se le coppie sposate dello stesso sesso saranno “accolte pienamente nella vita della Chiesa, alle loro condizioni”.

Ciò avviene sulla scia della recente decisione della denominazione di non officiare matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma di offrire benedizioni per le coppie dello stesso sesso nelle unioni civili all’interno delle sue chiese.

William Crawley di BBC Radio Four ha chiesto all’arcivescovo se la recente decisione del CofE di non officiare matrimoni tra persone dello stesso sesso, pur consentendo la benedizione dei matrimoni gay, sia stata “un po’ un pasticcio”.

Cottrell ha risposto: “Lo vedo come un modo per tenere insieme una chiesa che non è d’accordo su questo problema e ci porta in un luogo in cui le persone LGBTIQ + , che contraggono matrimoni tra persone dello stesso sesso, in unioni civili, possono venire in Chiesa, quindi le relazioni ed i matrimoni possono essere riconosciuti e celebrati.

