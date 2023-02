Reading Time: 1 minute read

L’esposizione alla pornografia è diffusa e normalizzata, al punto che la rinuncia non è un’opzione per molti giovani.

L’età media in cui i bambini vedono per la prima volta la pornografia è 13 anni. All’età di nove anni, il 10% aveva visto la pornografia, il 27% l’aveva vista all’età di 11 anni, secondo il sondaggio.

I giovani sono spesso esposti a pornografia violenta, raffigurante atti sessuali coercitivi, degradanti o dolorosi.

Il 79% aveva incontrato materiale pornografico violento prima dei 18 anni.

Questo rapporto rileva che gli utenti frequenti di pornografia hanno maggiori probabilità di impegnarsi in atti sessuali fisicamente aggressivi.

È stato inoltre riscontrato che il sito di microblogging Twitter è la piattaforma in cui la più alta percentuale di bambini (41%) ha visto materiale pornografico. È stato seguito da siti pornografici dedicati (37%), Instagram (33%), Snapchat (32%) e motori di ricerca (30%).

Il sondaggio ha espresso profonda preoccupazione per la normalizzazione della violenza sessuale nella pornografia online e per il ruolo che svolge nel “plasmare la comprensione del sesso e delle relazioni da parte dei bambini”.

Dall’altra parte del mondo, in India, i siti web pornografici sono stati banditi dal governo in conformità con le nuove Regole IT 2021.

Nel 2018, il Center ha ordinato ai fornitori di servizi Internet di bloccare 827 siti Web che ospitavano contenuti pornografici, a seguito di un ordine dell’Alta Corte di Uttarakhand.

Il divieto più recente è arrivato nel settembre 2022, quando il governo indiano ha aggiunto altri 63 siti Web al suo elenco di siti Web vietati.

