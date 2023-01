Reading Time: 3 minutes read

La sola esistenza dei negozi sembra certamente incongrua in un paese che, dal 1959 è governato come uno stato comunista monopartitico, dove il salario medio è di 30 dollari al mese.

Ma gli hotel del posto non sono, ovviamente, alla ricerca di gente del posto.

Il Gran Hotel Manzana, la prima struttura a cinque stelle in assoluto a L’Avana, ha aperto nel 2017 in un sontuoso edificio storico che, all’inizio del XX secolo, era il primo centro commerciale dell’isola.

La proprietà gestita dal gruppo svizzero Kempinski è “il primo vero hotel di lusso a L’Avana”.

La terrazza dell’hotel offre una vista mozzafiato sul colorato quartiere storico dell’Avana, dove molti cubani vivono in edifici fatiscenti che sono caduti in rovina o da cui spunta la vegetazione.

Il singolo gruppo più numeroso di visitatori del Gran Hotel Manzana – un quinto del totale – sono turisti provenienti dagli Stati Uniti, anche se non mancano i visitatori provenienti da Europa, Asia e Medio Oriente.

Il gruppo Kempinski, che spera di aprire altri due o tre hotel a Cuba, non è certo l’unica catena a mostrare interesse per il mercato ultralusso.

Nel settembre 2018, l’Iberostar spagnolo ha aperto il suo secondo hotel a cinque stelle, il Grand Packard.

Il colosso alberghiero francese Accor ha in programma di aprire a settembre una propria struttura di lusso sul Malecon, il famoso viale sul mare dell’Avana.

Comprenderà una cioccolateria al piano terra e un ristorante e uno spazio per concerti sul tetto.

Gli abiti dei dipendenti saranno disegnati dalla stilista spagnola Agatha Ruiz de la Prada.

Tuttavia, c’è un piccolo problema: in ogni caso, gli hotel sono di proprietà di Gaviota, il ramo dell’esercito cubano dedicato al turismo.

I gruppi alberghieri esteri sono autorizzati a gestire solo gli stabilimenti, tutti realizzati dal gruppo francese Bouygues, che ha una presenza locale di lunga data.

Le autorità non pubblicano le entrate dell’esercito, ma questa alleanza tra albergatori e militari ha fatto finire gli hotel di lusso nella lista nera di Washington.

Ai turisti statunitensi è tecnicamente vietato soggiornare negli hotel, ma la restrizione può essere facilmente aggirata pagando in contanti o prenotando tramite agenzie di viaggio.

Oltre agli hotel, gli sviluppatori hanno più idee per attirare chi ha tasche profonde.

“C’è un piano per costruire campi da golf in collaborazione con gruppi immobiliari”, ha detto l’esperto del settore Jose Luis Perello.

L’apertura di un hotel di lusso significa che Cuba ha voltato pagina, ha detto.

Quella categoria attualmente rappresenta il 73 percento delle 70.000 camere d’albergo offerte a Cuba. E chi li affitta di solito non spende molto.

Lo stesso vale per i turisti delle navi da crociera: mentre il numero di crociere che attraccano a Cuba è esploso, i passeggeri spendono solo una media di $ 15 al giorno a terra.

Non è una buona notizia per Cuba, che ha accolto 4,7 milioni di turisti nel 2018: quindi ha bisogno di molti più soldi.

Il governo, soggetto a sanzioni statunitensi dal 1962, dipendeva dagli aiuti del suo alleato ricco di petrolio, il Venezuela.

Ma con il Venezuela in subbuglio, Cuba sta lottando per altre fonti di valuta forte e la sua crescita economica è rimasta ferma intorno all’uno per cento, non abbastanza per coprire i bisogni primari della popolazione.

L’apertura di hotel di lusso è “una nuova tappa”, ma anche “una necessità”, afferma il ministro del turismo Manuel Marrero Cruz.

All’Avana c’è un negozio che vende una macchina fotografica per più di 25.000 dollari, circa 850 volte il salario mensile medio a Cuba.

La somma strabiliante ha guadagnato il prevedibile disprezzo sui social media, ma inizia ad avere senso se vista attraverso l’obiettivo della nascente offerta dell’isola per attingere al mercato del turismo di lusso.

L’esclusivo negozio di macchine fotografiche e altre boutique con marchi di prim’ordine come Versace e Armani si trovano in una galleria commerciale al piano terra dell’elegante Gran Hotel Manzana.

[Stile di Vita – Un modo di vivere]

Condividi nei social