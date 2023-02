Reading Time: 1 minute read

Il ministro degli Esteri polacco afferma che dall’inizio dell’anno non lavorano più, nel servizio diplomatico polacco, i diplomati di una scuola esclusiva per diplomatici a Mosca (MGIMO).

Il Ministero degli Affari Esteri ha consegnato i suoi fascicoli all’Istituto della Memoria Nazionale (IPN) , l’organismo incaricato di ricercare se un funzionario statale è un collaboratore dell’ex regime comunista, in modo da epurare.

Il servizio diplomatico polacco dai laureati MGIMO ha una legislazione approvata nell’aprile 2022. Conditio Sine Qua Non. La certificazione dell’Agenzia per la sicurezza interna (ABW) ha un requisito fondamentale per l’assunzione di una persona, cioé essa non deve essere istruita in un paese sanzionato.

La maggior parte di coloro che se ne sono andati lavorava in e sei nelle ambasciate e in altri avamposti diplomatici. Quattro di coloro che sono stati espulsi hanno portato i loro casi in tribunale.

Il ministro ha chiarito che né la legge né l’ABW presumono che i laureati del MGIMO siano automaticamente spie o informatori per la Russia. Tuttavia, la laurea in una tale accademia crea legami professionali, sociali e, in alcuni casi, familiari con la Russia.

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]

Condividi nei social

No related posts.