Ex Trader finanziario diventa sacerdote e missionario in Caraibi

Un ex trader finanziario che ha lavorato per banche famose nel mondo, compreso studi di consulenza, è diventato sacerdote e missionario in Mexico, dove partecipa all’associazione ACOES , che ha ricevuto il King of Spain Human Rights Award nel 2020, aiutando i bambini senza risorse nella loro educazione.

La ex sua vita era sull’impact investing, ma la maggior parte degli investimenti a impatto non arrivava nelle profondità della povertà.

Vi sono fondi di investimento a impatto che investono su imprese etiche che aiutano l’ambiente, però non garantiscono lungimiranza sui progetti e quando terminano gli obiettivi non sono stati neanche raggiunti.

Poi ha pensato ai missionari che si prendono cura delle persone focalizzandosi sulla radice del problema e portando avanti la missione sul progetto nel quale investire in risorse umane locali.

Ad esempio le case popolari, un modello di edilizia sociale che danno redditività. Il progetto è partito creando una fondazione in cui è possibile inserire chi conosce il territorio, poiché è il miglior operatore della povertà locale.

Ovviamente non puoi fare affari con i poveri perché non hanno niente. I flussi di denaro sono garantiti nelle parrocchie occidentali e del resto nel mondo; i sacerdoti non fanno fatica a raccogliere denaro ed inoltre hanno uno stipendio fisso mensile. Tutto grasso che cola.

Quindi, se vuoi fare il missionario devi mettere in conto che sei povero, non hai sostegni come i sacerdoti, i cardinali, i vescovi, ecc.

La differenza però è nel momento in cui il povero sa che anche tu lo sei, quindi se non può darti nulla in denaro però è presente come volontario nel fare ciò che è possibile.

Quello che manca alla ricca chiesa nel mondo è proprio scendere realmente dai poveri, farsi povero come chi lo è veramente, perché è facile parlare nel fare buoni propositi quando si ha la tasca piena di soldi che arrivano da uno stipendio fisso e la pancia piena.

I missionari hanno il miglior modello di business che ci sia, che è il Vangelo. Dio è il primo e miglior uomo d’affari della storia. Chi penserebbe di creare un universo e creare un pianeta? Dio è il primo grande imprenditore e il primo grande economista.

L’economia è gestire una casa in modo che tutti stiano bene. Tecnicamente l’economia, fin dai Greci, doveva avere una società che andasse bene per tutti, che non mancasse a nessuno, e che nessuno avesse l’eccesso.

Quello che abbiamo nel mondo non è l’economia, è la competitività fine a se stessa, sempre con l’intenzione di guadagnare di più.

Il grande esempio dell’economia è l’Unione Europea: fare in modo che in un vasto territorio tutti abbiano opportunità e che le persone abbiano un minimo di dignità, che è un motore di sviluppo e benessere.

I tedeschi e i francesi sono stati fenomenali. In primo luogo, raggiungere un accordo dopo una guerra e, in secondo luogo, voler incorporare Grecia, Spagna e Italia per assicurarsi che stiano bene. Il problema dell’Europa è che la sua logica è finita nel Mediterraneo.

Quale sarebbe il miglior contesto macroeconomico? Buona fortuna a tutti. Il clic è stato realizzare che Dio aveva ragione, che il modo migliore per cambiare il mondo è ciò che Dio ha detto e scritto, che è il Vangelo.

La teologia dice che il contrario della fede non è il non credere, ma la paura. Ci sono molte persone che credono nella giustizia, nell’uguaglianza, ma che non danno la vita per questo perché li spaventa.

Le persone darebbero la vita, ma pensa come farò a guadagnare soldi? Quindi bisogna affidarsi a Dio e vedrai che la tua paura scomparirà. Affidati alla Divina Provvidenza.

Il mondo capitalista ha introdotto uno sviluppo senza cuore, senza vedere la realtà. Siamo la famosa frase che il peggior cieco è quello che non vuole vedere.

Siamo persone che sono entrate nel nostro egoismo, individualismo, competitività…

Ha molto a che fare con l’educazione, che sta diventando sempre più tecnica.

Le persone pagherebbero le tasse più felicemente, se fosse consapevole di tutto ciò che hanno nella propria vita.

