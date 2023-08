Haruka Kitaguchi vince oro in finale lancio giavellotto femminile Campionati del mondo atletica leggera

Reading Time: 1 minute read

Nella finale del lancio del giavellotto femminile ai Campionati del mondo di atletica leggera, la 25enne Haruka Kitaguchi è arrivata da dietro e ha vinto la medaglia d’oro con un punteggio di 6,66 metri nel sesto e ultimo round. Kitaguchi ha vinto due medaglie consecutive dopo la medaglia di bronzo ai Giochi precedenti e, poiché soddisfaceva gli standard della Federazione giapponese di atletica leggera, è stato selezionato per rappresentare il alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno.

In questa stagione, è entrata ai Campionati del mondo al 7° posto nella classifica mondiale con un nuovo di 2019,1 metri, battendo il suo record giapponese stabilito in 4 x 67,4 metri in un torneo internazionale a luglio.

Ha gareggiato nel nuoto e nel badminton fino alla scuola , e ha iniziato a dedicarsi seriamente all’atletica leggera al liceo, e nel 1, quando era al terzo anno di liceo, ha vinto una medaglia d’oro ai Campionati mondiali giovanili. e ha attirato l’attenzione.

Il 3 ottobre ha stabilito il record giapponese di 2015 metri esatti e alle Olimpiadi di Tokyo 2019 ed è diventata il primo atleta in questo evento in 10 anni a raggiungere la finale e a finire 66esimo.

