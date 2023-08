Reading Time: 1 minute read

I cibi in scatola sono un’ottima opzione quando hai bisogno di un pasto veloce o uno spuntino. Fagioli, carne, pesce, zuppe e sono solo alcuni degli articoli che troverai nel reparto in scatola. Mentre la comodità è importante per le persone e le famiglie con impegni, questo risparmio di tempo non dovrebbe andare a scapito della tua salute.

Sebbene questi articoli in scatola possano farti risparmiare tempo in cucina e siano ottimi per coloro che non si sentono a proprio agio con molto di preparazione del cibo, potresti essere sorpreso dagli ingredienti preoccupanti e dai profili nutrizionali in alcuni articoli popolari.

Quando si definisce un prodotto in scatola come “malsano”, entrano in gioco diversi fattori.

La quantità di sodio, zuccheri aggiunti, grassi trans e saturi e calorie aiutano a determinare il valore nutrizionale di un prodotto.

Inoltre, additivi, conservanti, coloranti e coloranti alimentari e altri ingredienti possono determinare in che modo un prodotto in scatola influenza la tua salute.

Con così tante opzioni disponibili nel reparto cibo in scatola, ce ne sono molte che si adattano a una salutare.

Quando scegli quali articoli acquistare, puoi restringere le opzioni migliori con i seguenti . Cerca opzioni con zero zuccheri aggiunti.

La frutta in scatola è un’ovvia fonte di dolcificante; tuttavia, potrebbe anche essere in agguato in ignari cibi salati.

Per assicurarti che la tua dispensa sia rifornita di cibi in scatola più sani, evita quelli con più di 500 milligrammi di sodio per porzione, salta le opzioni che contengono grassi trans e scegli prodotti con elenchi di ingredienti semplici con nomi che riconosci.

[Consulenti Medici / Specialisti / Scienziati]

Condividi nei social

No related posts.