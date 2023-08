Effetti collaterali assunzione giornaliera multivitaminico

Reading Time: 4 minutes read

Vitamine e integratori possono essere un ottimo modo per dare al tuo corpo i nutrienti di cui ha bisogno quando non sei in grado di assumerne abbastanza attraverso la tua . In un mondo perfetto, il e le che consumi fornirebbero le quantità giornaliere raccomandate di nutrienti necessari, ma non è sempre così quando sei a corto di tempo, denaro o .

A volte hai bisogno di un modo semplice e veloce per dare una spinta alla tua salute e l’assunzione di un multivitaminico è un modo in cui le persone mirano a risolvere questo problema.

Ma quali sono i potenziali effetti collaterali dell’assunzione giornaliera di un multivitaminico?

Prima di iniziare a rispondere a questa domanda, definiamo cos’è effettivamente un multivitaminico. Secondo il National Institutes of Health (NIH), è un integratore che contiene una combinazione di vitamine e minerali, spesso in quantità vicine alla quantità giornaliera raccomandata.

Il NIH sottolinea che sebbene questi possano essere utili, è importante non lasciare che un multivitaminico prenda il posto di una dieta sana ed equilibrata .

Per saperne di più su cosa succede quando si assume un multivitaminico ogni giorno, abbiamo parlato con esperti e dietisti degli effetti collaterali positivi e negativi che possono verificarsi. Ma, prima di incorporarne uno nella tua routine quotidiana, è meglio parlare con il tuo medico. Continua a leggere e, per saperne di più, non perdere I migliori integratori per rallentare l’invecchiamento, dicono i dietisti .

1 Potresti avere capelli, pelle e unghie più sani.

Se stai cercando capelli più forti e più sani o desideri una pelle più chiara e dall’aspetto più giovane , è possibile che il giusto multivitaminico possa aiutarti nei tuoi obiettivi.

“Alcuni multivitaminici contengono nutrienti specifici come la biotina, la vitamina E e lo zinco, che sono noti per promuovere capelli, pelle e unghie sani”.

“La biotina, ad esempio, è essenziale per mantenere la salute di questi tessuti ed è spesso inclusa in multivitaminici mirati a migliorarne la condizione.

La vitamina E agisce come antiossidante, proteggendo le cellule della pelle dai danni, mentre lo zinco supporta la produzione di proteine ​​necessarie per la crescita di capelli e unghie”.

2 Possono aiutare a ridurre il rischio di anemia.

L’anemia è un problema abbastanza comune causato dal fatto che il sangue non produce abbastanza globuli rossi sani , con anemia da carenza di ferro che si sviluppa specificamente per non avere livelli di ferro adeguati nel corpo.

La scelta del multivitaminico giusto può aiutarti a prevenire l’anemia da carenza di ferro aiutandoti a raggiungere i livelli di ferro raccomandati.

“Il ferro è un minerale cruciale per la produzione di globuli rossi e il trasporto di ossigeno nel corpo”, afferma, “ecco perché i multivitaminici con ferro possono essere utili per le persone a rischio o che soffrono di carenza di ferro e possono aiutare a prevenire i sintomi dell’anemia come affaticamento, debolezza e mancanza di respiro”.

Se i tuoi livelli di ferro sono bassi, parla con il tuo medico del miglior tipo di multivitaminico che puoi assumere.

3 I multivitaminici a volte possono interferire con i test medici

Questo è un evento più raro, ma Sabat afferma che “alcuni multivitaminici possono interferire con alcuni test medici, portando a risultati imprecisi.” Ad esempio, integratori di ad alte dosi possono interferire con alcuni test della glicemia, dando potenzialmente risultati falsi.

Per evitare ogni possibile interferenza durante l’esecuzione di un esame medico, parla con il tuo medico delle vitamine e degli integratori che stai attualmente assumendo.

4 Colmi le lacune nutrizionali nella tua dieta.

Per prima cosa: dovresti sempre cercare di seguire una dieta equilibrata e ricca di verdure che fornisca i minerali e i nutrienti di cui il tuo sistema ha bisogno. In un mondo da sogno, saremmo tutti in grado di ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno dai nostri pasti, ma in realtà molti di noi hanno delle lacune che devono essere colmate. Come spiega l’autore ed esperto nutrizionale Dr. Josh Axe, DNM, DCNS, DC , il 70% della dieta americana proviene da alimenti trasformati o ultra-trasformati , che sono ricchi di calorie ma poveri di vitamine e minerali. Un supplemento giornaliero non può cancellare il danno dei cibi che mangi, ma può indirizzarti verso una direzione migliore.

Il dottor Axe afferma che uno studio pubblicato alcuni anni fa sul Journal of Nutrition indica che le abitudini alimentari di una vasta popolazione della nostra nazione non riescono costantemente a soddisfare anche le assunzioni minime raccomandate nel Dietary Reference Intake (DRI) per molti nutrienti vitali.

“Lo studio ha concluso che, senza l’integrazione alimentare e altri modi per supportare un’adeguata assunzione di nutrienti, molti americani non raggiungono nemmeno i livelli minimi di assunzione di micronutrienti raccomandati di cui hanno bisogno”, afferma.

5 Un multivitaminico può aiutarti a sentirti pieno di .

Se ti senti esausto giorno dopo giorno, un multivitaminico potrebbe essere la motivazione che desideravi ardentemente per andare avanti. La scienziata dell’educazione presso Life Extension , la dott.ssa Vanessa Pavey, ND , spiega che l’assunzione di un multivitaminico fornisce vitamine del gruppo B idrosolubili essenziali di cui abbiamo bisogno per rilasciare l’ energia intrappolata all’interno di carboidrati, grassi e proteine.

“Questa energia rilasciata può ora alimentare le nostre cellule e fornire l’energia di cui abbiamo bisogno per svolgere le nostre attività quotidiane”, afferma. “Le vitamine del gruppo B incoraggiano anche una sana funzione degli organi e la salute cognitiva”.

6 Dai una spinta al tuo cuore.

Il tuo cuore continua a battere ogni anno che passa, eppure molte persone non hanno un’eccellente salute cardiovascolare . Il dottor Axe afferma che questo organo dovrebbe essere al primo posto e ad alta priorità poiché influisce su gran parte del tuo benessere generale. “Naturalmente, seguire una dieta sana per il cuore e seguire uno stile di vita salutare per il cuore, compreso un regolare esercizio fisico, sono fondamentali. Ma trovare un multivitaminico che aiuti anche a sostenere la salute del cuore può essere utile”, spiega.

Quando decidi quale marca selezionare, il dottor Axe consiglia di cercare quelli che hanno vitamina D3, vitamina K2, acido folico e vitamina B12 poiché supportano tutti la salute cardiovascolare.

7 Potresti migliorare la tua memoria.

Se di solito hai una memoria piuttosto sorprendente e sei in grado di trovare idee creative, ma ultimamente ti ritrovi in ​​difficoltà, un multivitaminico può rivelarsi utile. Le vitamine del gruppo B che sono spesso in un multivitaminico sono guerriere per il nostro cervello, spiega il dottor Pavey.

La vitamina B5 – acido pantotenico – è un cofattore che facilita la creazione di acetilcolina, il neurotrasmettitore associato alla memoria.

B6 e B9 lavorano insieme per aiutare a produrre serotonina e dopamina, i nostri neurotrasmettitori del benessere.

La B12 fa un ulteriore passo avanti e sostiene la salute della guaina mielinica, un rivestimento protettivo insieme alle nostre cellule cerebrali.

Le vitamine B6, B9 e B12, insieme a B2 (riboflavina), aiutano a sostenere la salute cardiovascolare bilanciando l’omocisteina. L’omocisteina è un amminoacido prodotto nel corpo che può accumularsi nel tempo e alla fine danneggiare il nostro sistema cardiovascolare.

