I corpi di 34 persone, nell’operazione condotta con la partecipazione congiunta di forze di sicurezza, esercito e personale della procura nella città di Poza Rica, situata nello stato di Veracruz, in Messico, sono stati trovati nascosti nei frigoriferi durante una perquisizione di 5 case.

I funzionari hanno dichiarato che i corpi sono stati smembrati e imbustati e che 6 persone sono state arrestate in relazione all’incidente.

Si pensa che gli omicidi siano stati commessi dal Jalisco Next Generation Cartel (CJNG), che opera nella regione ed è noto per essere coinvolto in vari crimini.

Si è detto che l’operazione era iniziata con l’obiettivo di catturare un gruppo armato che aveva aperto il fuoco contro la polizia, e poi l’operazione si è allargata dopo il ritrovamento di 14 cadaveri nella casa dove si erano rifugiati gli armati.

La Procura ha inoltre precisato che nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche un veicolo appartenente ai malviventi, varie e alcuni stupefacenti.

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

