Il cacao perde redditivita’ e gli investitori si dirigono sul caffè

Reading Time: 1 minute read

Il è una delle materie prime più popolari nel commercio. Chi non conosce Cola Cao? È noto come base del suo passato, anche quando le fave di cacao venivano utilizzate come moneta, la cui contraffazione poteva portare al plotone di esecuzione.

Ma, andando a ritroso, quanto paghiamo in questo momento per il cacao? Attualmente il prezzo da pagare è di 3367 Dollari, che oggi si è visto attraversare rispettivamente i valori massimi e i punti minimi come 3370 e 3340 Dollari.

Se ti stai chiedendo come investire i tuoi soldi nel , è necessario studiare ancora di più in questo valore che ti indirizzerà direttamente ad investire in materie prime. Per cominciare, iniziamo con l’indagare sul suo attuale equivalente, che è di 161,3 dollari.

Ricordando che, volendo investire nel caffè, dovremmo tenere conto anche di valori come il punto più alto e il valore minimo, valori che troveremo a circa 161,14 e 160,24 Dollari.

[Finanza / Mercati / Azioni / Commercio / Borsa]

Condividi nei social

No related posts.