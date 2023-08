Il Venezuela aumenta esportazioni in Colombia nel 2023

Reading Time: 1 minute read

Il bilancio della Camera colombiano-venezuelana sul commercio binazionale, evidenzia una crescita del 117% rispetto allo stesso periodo del 2022, (quando il confine con Norte de Santander era ancora chiuso), passando da 29,5 milioni di dollari a 64 milioni di dollari.

La camera di commercio ha aggiunto che c’è stato un aumento del 10% delle importazioni venezuelane di origine colombiana , passando da 224 milioni di dollari, nel gennaio-maggio dello scorso anno, a 247 milioni di dollari, nel 2023.

I principali prodotti che il ha esportato in Colombia, tra gennaio e maggio 2023, sono stati i fertilizzanti per un importo di 25,12 milioni di dollari USA ; combustibili e oli minerali e loro prodotti, per US$ 5,67 milioni; prodotti chimici organici, che rappresentano 5,43 milioni di dollari; fonderia, ferro e acciaio, pari a 3,03 milioni di dollari USA; e alluminio e suoi manufatti, nell’ordine di 2,11 milioni di dollari.

I prodotti che, invece, sono entrati maggiormente in Colombia sono stati zucchero e dolciumi (27,13 USD) , materie plastiche e manufatti (25,13 milioni di USD), combustibili e oli minerali e relativi prodotti (11,17 milioni di USD), fonderia, ferro e acciaio (11,04 milioni di USD), prodotti farmaceutici (7,06 milioni di dollari) e apparecchiature e apparecchiature elettriche, di registrazione o di imaging (6,78 dollari).

Fonte

LaOpinion

[Finanza / Mercati / Azioni / Commercio / Borsa]

