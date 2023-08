Reading Time: 1 minute read

L’industria lattiero-casearia vale 13,1 miliardi di euro ($ 14,311 milioni) all’anno per l’economia irlandese, genera 54.000 posti di e ha registrato un record di 6,8 miliardi di euro di esportazioni ($ 15,633 milioni) nel 2022.

L’Irlanda è il paese dell’Unione Europea con il più alto aumento delle emissioni di gas serra nell’ultimo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021.

Ha anche le peggiori emissioni di metano pro capite della regione, secondo un recente rapporto del Financial Times.

Questo scenario li ha portati a proporre la macellazione di circa 200.000 vacche da latte nei prossimi tre anni, per contribuire a una riduzione del 25% delle emissioni del settore agricolo entro il 2030.

L’isola conta 7,1 milioni di capi di bestiame, di cui 1,6 dedicati all’allevamento da latte.

Secondo il Financial Times, l’agricoltura rappresenta quasi il 40% di tutte le emissioni in quel paese, rinomato per i suoi prodotti lattiero-caseari e bovini, in particolare i bovini nutriti con erba.

Il governo irlandese, secondo l’outlet, ha fissato l’obiettivo di ridurre le emissioni totali del 51% entro il 2030, per avere zero emissioni nette entro il 2050.

Ma i progressi su questo piano non stanno avanzando a passi da gigante e le emissioni totali di carbonio dell’Irlanda sono diminuite dell’1,9% nel 2022, secondo l’Agenzia indipendente per la protezione ambientale del paese.

L’agricoltura ha ottenuto un taglio dell’1,2% nello stesso periodo, anche se è stato un miglioramento rispetto a un aumento del 3,6% nel 2021.

Il Consiglio consultivo sui cambiamenti climatici, un organismo indipendente, ha affermato a luglio che l’Irlanda non ha alcuna possibilità di raggiungere gli obiettivi generali, ma intraprenderà un’azione urgente.

