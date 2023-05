Reading Time: 4 minutes read

Questo documento di delinea gli standard e le pratiche che regoleranno i contenuti a pagamento sulle proprietà online di Agenzia di Stampa. Definisce inoltre il rapporto tra contenuti editoriali e pubblicitari, con la massima considerazione data al mantenimento dell’integrità editoriale e della fiducia dei lettori attraverso trasparenza e standard che riflettono i valori dell’Agenzia di Stampa .

L’inserzionista accetta di essere vincolato da queste politiche.

Dato il ritmo del cambiamento nel settore dei online, queste linee guida saranno riviste e aggiornate di volta in volta attraverso feedback, commenti, correzioni e apprendimenti dalle tendenze globali, da tutte le parti interessate e in particolare dai nostri lettori.

1. Definizioni

Contenuti a pagamento: qualsiasi contenuto pagato per essere pubblicato sulle proprietà online di EMMEGI.

Inserzionista: l’individuo/agenzia/azienda che paga per i contenuti.

2. Separazione di pubblicità e contenuto editoriale giornalistico

Nessun rapporto con alcun Inserzionista potrà compromettere l’integrità editoriale di EMMEGI.

I contenuti a pagamento saranno distinguibili da quelli editoriali giornalistici attraverso l’etichettatura in conformità con le Linee guida.

Al fine di garantire la massima protezione dell’integrità editoriale, ulteriori indicazioni di etichettatura (visive o di testo) possono essere aggiunte al contenuto a pagamento a discrezione di EMMEGI.

3. Tipi di contenuto a pagamento suddivisi in tre categorie.

3.1 – Comunicato Stampa: Contenuto interamente prodotto dall’Inserzionista per la pubblicazione sulle piattaforme online di EMMEGI. Tutti questi contenuti passeranno attraverso un processo di verifica e approvazione da parte di EMMEGI, seguito da modifiche di base per lo stile editoriale ed eventualmente migliorare il contenuto, identificare un titolo idoneo, ed altro. Tutti i contenuti prodotti dall’Inserzionista saranno etichettati come “COMUNICATO STAMPA” in conformità con le Linee guida per l’etichettatura.

3.2 – Redazionale: contenuto prodotto in collaborazione da EMMEGI e dall’inserzionista. Entrambe le parti utilizzano le proprie risorse e competenze per produrre contenuti accattivanti e di qualità in linea con le aspettative editoriali del pubblico della proprietà online e con gli obiettivi e il pubblico previsto dell’Inserzionista. Tutti i contenuti prodotti in collaborazione da EMMEGI e dall’Inserzionista avranno l’etichetta “REDAZIONALE”, in conformità con le Linee guida per l’etichettatura. I contenuti dei partner saranno esperienze online progettate su misura, con layout e strumenti personalizzati. Non conterrà altre forme di pubblicità (ad esempio banner pubblicitari).

3.3 – Contenuti sponsorizzati: che EMMEGI produce in modo indipendente ed un inserzionista paga per associare al suo interno il nome e/o un link di approfodnimento. Il contenuto è commissionato e prodotto da EMMEGI senza alcun coinvolgimento editoriale da parte dell’Inserzionista. Tutti i contenuti prodotti esclusivamente da EMMEGI con l’inserzionista che paga per l’associazione avranno l’etichetta “SPONSOR”, in conformità con le Linee guida per l’etichettatura. I contenuti sponsorizzati saranno esperienze online progettate su misura, con layout e strumenti personalizzati. Non conterrà altre forme di pubblicità (ad esempio banner pubblicitari).

4. Forma del contenuto

4.1 I contenuti a pagamento possono consistere in qualsiasi combinazione di quanto segue:

1. Comunicati stampa (bilanci compresi),

2. Dati statistici con nomi di società e agenzie certificate.

3. Recensioni – prodotti e servizi.

4. Interviste sdraiate.

5. Immagini di misure come da esempio in hompe page per promuovere un redazionale interno al sito web EMMEGI o su altre testate dell’agenzia stampa.

6. Video – inclusi rapporti, caratteristiche, recensioni, interviste sdraiate, ecc.

7. Slideshow – inclusi eventi, funzionalità, profili, ecc.

8. Campagne elettorali, ecc.

9. Sondaggi – compresi i risultati pubblicati.

10. Blog – in molteplici formati ed editorialmente diversi (es. stiledivita).

4.2 Selezione delle forme di contenuto: l’Inserzionista può richiedere una qualsiasi delle forme di contenuto descritte, ma una decisione finale sarà raggiunta previo mutuo consenso.

4.3 Tempistiche ragionevoli: le tempistiche per la produzione di contenuti a pagamento possono essere fornite dall’inserzionista, ma un accordo finale si basa sulla/e forma/i del contenuto e su ciò che è fattibile.

5. Promozione di contenuti a pagamento

I contenuti a pagamento possono essere promossi in diversi modi utilizzando le proprietà online di EMMEGI. L’inserzionista è libero di scegliere uno/tutti gli elementi/servizi.

5.1 I contenuti a pagamento saranno pubblicati sul sito web EMMEGI o sue riviste allegate.

5.2 I testi brevi dei contenuti pubblicati a pagamento verranno inseriti nella home page, nella colonna di destra o sinistra della pagina centrale e interne. Ulteriori opzioni di visibilità sono da verificare con/da EMMEGI se fattibili tecnicamente.

5.3 I Social media: in cui EMMEGI ha account e gestisce pagine e gruppi (Facebook, , Instagram, Linkedin, ecc.) avranno soltanto la condivizione del link al contenuto già pubblicato nel sito web EMMEGI o nelle teste allegate.

Questa condivisione sui social media è inclusa per tutti i contenuti, ma ulteriori condivisioni personalizzate con testo e/o foto-video, sono a discrezione di EMMEGI e comunque devono essere pagate. Gli inserzionisti hanno anche la possibilità di pagare per aumentare i like per una maggiore portata su alcuni social media.

5.4 Durata della campagna: la pubblicazione dei contenuti va programmata in 12 mesi, al di sotto di essa non c’è un ragionevole tempo per ottenere risultati utili. Quindi consigliamo almeno un contenuto al mese per un minimo di visibilità interessante.

6. Approvazione dei contenuti

Tutti i contenuti a pagamento devono essere prima approvati dalla redazione di EMMEGI e prima di qualsiasi accordo o produzione del contenuto per garantire che soddisfi gli standard previsti dalla/e piattaforma/e, sia di interesse per il pubblico della/e piattaforma/e e sia allineato con EMMEGI in modo editoriale secondo le linee guida delineate qui dentro.

L’Inserzionista fornirà un brief a EMMEGI per la valutazione e l’ideazione e riceverà una risposta entro 24/48 ORE lavorativi. L’inserzionista può quindi valutare e rispondere a EMMEGI sul contenuto.

Comunicato Stampa: dopo l’approvazione, EMMEGI richiederà 24/48 ORE lavorativi per pubblicare contenuti pubblicitari. Possono essere fatte alcune eccezioni per allungare la pubblicazione dei contenuti a 3/5 giorni lavorativi in assenza di materiale adeguato o di scarso valore e interesse, ma ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi.

Contenuto del partner: dopo l’approvazione, EMMEGI e l’inserzionista concorderanno la data di pubblicazione entro 2/3 giorni, salvo complessità del progetto di .

Contenuto sponsorizzato: l’inserzionista può approvare o rifiutare l’associazione del link o suo nome con il contenuto di EMMEGI, entro e non oltre 48 ore lavorative dal momento di segnalazione; altrimenti la pubblicazione del contenuto avverrà comunque senza alcuna rivalsa da parte dell’inserzionista.

Regole di Coordinamento – Feedback con l’Inserzionista

L’Inserzionista nominerà un’unica persona di contatto che ha la completa autorità dell’Inserzionista per agire per suo conto in tutte le questioni relative ai contenuti a pagamento. Questa persona di contatto sarà resa accessibile a EMMEGI per una risposta su tutte le questioni relative al contenuto.

Se la persona di contatto viene contattata da EMMEGI, ma non è disponibile, non risponde o non è in grado di agire per conto dell’Inserzionista per qualsiasi motivo, dopo un periodo di tre giorni lavorativi, la risoluzione della questione, salvo nel caso del marchio dell’Inserzionista, sarà intrapresa da EMMEGI in qualsiasi modo ritenuto appropriato, che l’Inserzionista accetterà in buona fede. Altrimenti verrà fermata la campagna di pubblicazione dei contenuti e si procederà legalmente per danni all’agenzia EMMEGI.

FINE PRIMA PARTE

IN QUALI TESTATE SI PUO’ PUBBLICARE I CONTENUTI A PAGAMENTO

[Ufficio Stampa / Marketing / SEO]

