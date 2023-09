Reading Time: 2 minutes read

La L-arginina e la L-citrullina sono aminoacidi importanti di cui i nostri corpi hanno bisogno, per funzionare correttamente.

La citrullina viene convertita in arginina nel corpo. Ecco perché si ritiene che aiuti ad aumentare i livelli e il motivo per cui a volte possono essere assunti entrambi insieme.

La ricerca a sostegno di questa pratica è limitata. Un piccolo studio del febbraio 2019 pubblicato su ‌European Journal of Applied Physiology ‌ha esaminato gli effetti di 1,2 grammi al giorno di entrambi gli integratori di L-arginina e L-citrullina, sulle prestazioni di 24 giocatori di una squadra di calcio universitaria maschile.

Dopo sette giorni di assunzione di entrambi gli aminoacidi, gli atleti avevano migliorato le prestazioni e il rendimento percepito in un test di 10 minuti.

Un articolo di settembre 2019 su ‌Advances in Nutrition ‌implica anche che ci sono vantaggi nell’assumere i due composti insieme in caso di gravidanza: L-arginina e L-citrullina sono state associate a migliori esiti alla nascita come un peso alla nascita più elevato e una gestazione più lunga.

Questi aminoacidi hanno anche benefici individuali. La L-arginina aiuta il corpo a costruire proteine ​​ed è un vasodilatatore, il che significa che apre i vasi sanguigni, rendendo l’integrazione orale un potenziale supporto per problemi di salute come la disfunzione erettile e alcune condizioni cardiache.

La L-arginina sè considerata generalmente sicura, ma non è priva di potenziali effetti collaterali e può interferire con alcuni farmaci (come quelli per la pressione sanguigna, il diabete e altri), quindi consulta sempre il tuo medico prima di provarlo.

La L-citrullina non viene rimossa dal corpo in grandi quantità, quindi aumenta in modo più efficace i livelli di L-arginina e la sintesi di ossido nitrico, che promuove la salute del cuore, secondo una recensione del luglio 2018 su ‌Nutrients ‌.

La recensione Nutrients ‌ha anche scoperto che l’integrazione di L-citrullina ed estratto di anguria (L-citrullina deriva dalla parola latina per anguria: ‌ citrullus ‌) era collegata all’abbassamento della pressione sanguigna e al miglioramento della salute muscolare e metabolica negli anziani.

Questi risultati, insieme a un basso profilo di effetti avversi, rendono la L-citrullina un’opzione interessante per sostenere un invecchiamento sano, secondo la revisione, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i benefici e gli usi di questo amminoacido.

[Nutrizione Umana]

