Cuba ha vinto l’ultimo round di un litigio legale durato 25 anni sui diritti di marchio statunitense sui suoi famosi sigari Cohiba, i fumi un tempo preferiti da Fidel Castro, ha affermato la società che li commercializza.

La sentenza di venerdì 30 Dicembre 2022 è arrivata dopo che il 20 dicembre il Trademark Trial and Appeal Board degli Stati Uniti ha annullato le registrazioni del marchio della società statunitense General Cigar per il termine “Cohiba” sui sigari, ha affermato Habanos SA, una joint venture tra Altadis della Gran Bretagna e di proprietà statale Cubatabaco.

General Cigar vende una versione non cubana del marchio Cohiba negli Stati Uniti, dove i Cohiba cubani non possono essere venduti legalmente a causa dell’embargo commerciale statunitense.

La sentenza significa che Cubatabaco può registrare il marchio Cohiba – considerato il migliore dei suoi 27 tipi di sigari commercializzati in più di 100 paesi – negli Stati Uniti anche se non può venderli lì.

#USA: After more than 25 years of court battles, General Cigar Co.’s trademark for Cohiba cigars has been cancelled by the United States Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). pic.twitter.com/JBlwvqOAVb

— CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) December 30, 2022