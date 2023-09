Nel ciclismo agonistico è vietato gareggiare con un defibrillatore cardiaco

Reading Time: 1 minute read

Nathan Van Hooydonck, 27 anni, gli è stata diagnosticata una “anomalia del muscolo cardiaco” ed è stato costretto a interrompere la sua carriera.

Kris Van der Mieren , medico della Federazione Ciclistica Belga, ha spiegato il motivo per cui era escluso gareggiare con il defibrillatore.

“Nel è molto più specifico, proprio come in altri sport come la Formula 1 o il motocross, in cui non è possibile per gli stessi motivi, ha detto Kris Van der Mieren.

Ricordiamo ovviamente il caso di Christian Eriksen, vittima di un infarto nel 2021, durante il primo incontro del Gruppo B di Euro 2020 contro la . Pochi giorni dopo questo tragico evento, al danese è stato impiantato un defibrillatore automatico . Interdetto dalle esibizioni in Italia a causa del pacemaker, ha finalmente potuto giocare di nuovo a calcio in Inghilterra (al Brentford e poi al Manchester United).

“È fuori questione correre con un defibrillatore. Perché se il defibrillatore si attiva mentre si scende da una collina, potresti cadere, mettendo in pericolo te stesso e gli altri corridori. Se un calciatore riceve una scossa, potrebbe cadere a terra in ginocchio, ma non mette in pericolo né sé né gli altri giocatori. C’è sempre qualcuno che può intervenire “.

