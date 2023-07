La nostra opinione sulle Fizik Tempo Overcurve R4 per ciclisti da strada

Reading Time: 3 minutes read

Fizik ha costantemente prodotto alcune delle migliori scarpe da bici da strada che abbiamo testato, specialmente nella fascia . Il Tempo Overcurve R4 utilizza una tomaia resistente, snella e senza fronzoli sia per la protezione che per il trasferimento di potenza con una suola in nylon iniettato al carbonio per contenere i costi, migliorando le prestazioni rispetto a diversi tipi di suole composite.

In generale, questa è un’ottima scarpa da bici per il ciclista medio. Nella nostra guida e ricerca, li abbiamo scomposti nelle misurazioni delle prestazioni per ottenere un quadro migliore di dove eccellono e dove potrebbero essere un po’ inferiori.

L’ Overcurve non è una scarpa da bici da strada di lusso o premium. Utilizza solo un po’ di imbottitura superficiale attorno al collare del tallone per prevenire il disagio e limitare lo slittamento del tallone (c’è anche una piccola striscia aderente per aiutare in questo). È comodo come deve essere. Quindi potresti avere un po ‘di sfregamento e punti caldi qua e là, ma non è una scarpa da strada scomoda.

La tomaia in rete laminata in poliuretano può essere un po’ rigida e potresti sentirla scricchiolare intorno alle dita dei piedi di tanto in tanto, ma per il resto non è un problema serio.

L’area che Fizik dovrebbe affrontare qui è il punto di tocco della lingua alla caviglia. Ci può essere un serio sfregamento contro i tendini estensori mentre ti pieghi e sali su per le colline, specialmente quando blocchi il dispositivo di fissaggio.

Abbiamo scoperto che spostare il bordo interno della linguetta sulla tomaia vera e propria anziché sul piede era un buon modo per alleviare quella pressione, ma ovviamente non è così che la scarpa è stata progettata. Non è un rompicapo, ma è sicuramente qualcosa che ci ha infastidito su tutte le nostre arrampicate.

Il plantare sagomato garantisce un’ottima calzata non appena si inserisce il piede all’interno, mantenendo il comfort anche nelle pedalate super lunghe.

Il colletto è sfalsato, avvolgendo la caviglia, conforme ai malleoli mediale e laterale, che sono le parti esterne ove colpiamo su angoli, pedali e corone (un altro motivo per indossare calze lunghe sulla bici).

La forma Overcurve risultante sembra lavorare meglio con il piede e la caviglia rispetto a molti design standard.

La R4 non sarà la scarpa più leggera in circolazione, ma a soli 540 grammi in un paio di taglia 42 da uomo (misura Euro), in realtà sono piuttosto piumate considerando che sono solo scarpe da strada di fascia media. La tomaia, realizzata in rete laminata in poliuretano, è snella, rigida e di supporto con un’imbottitura minima, quindi non aggiunge molto alla bilancia.

La suola è responsabile di gran parte della differenza di peso tra queste e le scarpe premium, dato che la tomaia è così ridotta. La suola è principalmente in nylon ma utilizza un’iniezione del 15% di fibra di carbonio. Ciò riduce il peso migliorando la resistenza e la rigidità. Quando si tratta di peso, pensiamo che sia una buona via di mezzo tra prezzo e prestazioni.

Queste non sono scarpe da corsa professionali, quindi non otterrai l’impossibile rigidità che ottieni con le fantasiose suole interamente in carbonio e le tomaie premium addobbate con manopole e chiusure. Ma per una scarpa da strada della linea mediana, andrà benissimo.

Un’ultima nota qui riguarda la posizione della tacchetta. Il pensiero recente ha avuto la tendenza a spostare i tacchetti più vicino al centro del piede, con studi che indicano un migliore trasferimento di potenza dal mesopiede.

A tal fine, Fizik ha spostato un po’ più indietro la piattaforma della tacchetta, citando una maggiore efficienza, in particolare per la guida aggressiva in avanti o aerodinamica.

La nostra unica lamentela in questo è che, a seconda della geometria della bicicletta e della lunghezza della pedivella, può causare un forte contatto tra la punta della scarpa e la gomma anteriore nelle curve strette.

Il design della tomaia dell’Overcurve migliora la calzata e riduce la necessità di giocherellare alla ricerca della calzata giusta, ma non è perfetto.

Utilizza un singolo quadrante BOA IP1. È un quadrante di micro regolazione a due vie, quindi è davvero facile da usare in viaggio. Non è così elegante come i quadranti BOA di fascia alta che escono sulle scarpe premium.

Tuttavia, ha una funzione quasi identica (ma non la finezza), il che significa che è davvero facile ottenere la giusta pressione sui piedi e regolarla rapidamente secondo necessità quando sei in viaggio.

Il tallone e la punta della punta utilizzano un cuscinetto antiabrasione ruvido e la tomaia ha una struttura più dura per proteggere la punta, ma non la tomaia vera e propria. Sarebbe bello se il tallone fosse sostituibile, ma dovrebbe comunque durare a lungo. Ci aspettiamo che la scarpa duri molte buone stagioni di guida.

