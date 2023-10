Gli Stati Uniti hanno esortato i suoi cittadini a lasciare il Libano?

Reading Time: 1 minute read

L’ambasciata degli Stati Uniti a Beirut ha rilasciato una dichiarazione dicendo che è aperta e funziona normalmente.

L’Ufficio degli affari consolari degli Stati Uniti ha incaricato i cittadini statunitensi di riconsiderare i viaggi in Libano. Ulteriori consigli sono di evitare l’area del confine Libano-Israele ed evitare grandi raduni o proteste.

Una dichiarazione pubblicata sul sito web dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Libano consiglia i cittadini statunitensi, in tutta la regione, che dovrebbero continuare a prestare attenzione, come consigliato nell’allerta di sicurezza regionale del 9 ottobre.

La fonte è il Travel.State.Gov Lebanon Travel Advisory.Ci sono alcune aree specifiche in Libano che hanno un avviso di viaggio di livello quattro, cioè non viaggiare: il confine con la , Israele e gli insediamenti di rifugiati.

