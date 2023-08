La primogenita del re Felipe VI entra in Accademia Militare

Reading Time: 2 minutes read

La primogenita del re Felipe VI e della regina Letizia, erede della Corona e che compirà 18 anni il prossimo 31 ottobre 2023, entrerà all’Accademia militare generale della città di Saragozza (nord-est), dove frequenterà il primo dei tre anni di studi militari nell’esercito.

La sua formazione continuerà in seguito nelle accademie della Marina (Forza Marittima) e dell’Aeronautica Militare, proprio come faceva suo padre quando era principe.

La principessa Leonor di Spagna diventerà “la cadetta borbonica”, quando inizierà il suo addestramento militare, come un soldato, il che significherà condividere una stanza con altri studenti, iniziare la giornata in anticipo o avere pochi permessi per lasciare l’accademia e condurre una vita normale.

La principessa spagnola metterà piede in accademia per la prima volta in abiti civili e senza troppi bagagli, visto che le verrà dato subito l’abbigliamento militare che indosserà mentre si troverà al centro, come stabilito nel catalogo degli standard di accoglienza.

Avrà diversi outfit: il completo grigio per frequentare le lezioni; quello quotidiano, kaki; quello di gala; il camuffamento per le manovre e l’abbigliamento sportivo, anche se puoi usare le tue scarpe per esercitarti purché siano “di forma e colore discreti”.

Come nel collegio dove ha studiato al liceo in Galles (Regno Unito), l’erede al trono di Spagna condividerà una camera (stanza) con altre ragazze.

Le camere da letto possono ospitare due, quattro o dodici persone e sono dotate di bagno, tavolo da studio e armadio per i vestiti.

Le cadette con i capelli lunghi, come nel caso della principessa, devono portarli raccolti con fiocco nelle formazioni e nei momenti di particolare rilevanza, mentre nelle attività sportive è consentito acconciarli a coda di cavallo o a treccia, purché la loro lunghezza non superi l’altezza dell’ascella.

Non sono ammesse fasce per la testa, ma sono consentite retine, elastici o forcine per capelli di colore simile ai capelli, e gli orecchini devono essere uno per orecchio, uguali, senza pendenti e senza sporgere dal lobo.

Sono vietate collane, bracciali pendenti e accessori, ad eccezione dell’orologio o degli occhiali, e sono consentiti i tatuaggi se non si vedono con la divisa e se non sono discriminatori.

Il primo giorno, all’erede al trono di Spagna verrà consegnato “il decalogo del cadetto”, una sorta di guida morale che dovrà imparare a memoria e che segnerà il suo modo di procedere durante la sua carriera militare.

Ai nuovi cadetti verrà fornito un laptop per uso personale durante il periodo di addestramento.

Trattandosi di un collegio, la primogenita dei re di Spagna dormirà nell’accademia dal lunedì al giovedì.

Le uscite pomeridiane sono consentite, anche se nel caso dei nuovi studenti si sottolinea che lo studio è obbligatorio e avranno fine settimana liberi purché non abbiano attività o esercitazioni militari.

Al di fuori della classe, gli studenti possono ricevere esercitazioni, andare in biblioteca, nella cappella o nel casinò dei cadetti, una caffetteria con tavoli e sedie per trascorrere un po’ di tempo libero.

Indipendentemente dal suo status istituzionale, ci sono due aspetti in cui la principessa sarà trattata diversamente dal resto dei soldati.

Il primo è che avrà un programma accademico adattato al suo caso, poiché l’anno in cui sarà a Saragozza completerà due corsi in uno.

L’altro elemento di differenziazione è che Leonor de Borbón ha rinunciato a ricevere lo stipendio che corrisponde ai cadetti del primo e del secondo anno, stimato in 417 euro.

