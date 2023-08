Reading Time: 1 minute read

Lo sfruttamento e la sottomissione limitano la libertà e trasformano le persone in oggetti usa e getta. E il sistema della tratta approfitta delle ingiustizie e delle disuguaglianze che costringono milioni di persone a vivere in condizioni di vulnerabilità lo scorso febbraio.

Il pontefice ha sottolineato che la tratta di esseri umani, che avviene in tutti i Paesi del mondo , è una delle attività illegali che dovrebbe mettere maggiormente in imbarazzo gli esseri umani, non a caso viene definita da molti “la schiavitù del XXI secolo”.

Nell’ambito di questo impegno, Manos Unidas ha stanziato quasi due milioni di euro a 32 progetti per combattere la tratta di esseri umani e il minorile, raggiungendo direttamente 54.000 persone.

Uno dei suoi progetti di prevenzione in questo senso si trova nel nord del Perù, nelle regioni di Piura e Amazonas, che confinano con l’Ecuador, poiché la tratta di esseri umani sposta 1.300 milioni di euro all’anno in Perù -700 milioni corrispondono allo sfruttamento del e 600 milioni allo sfruttamento sessuale .

A tal fine, promuovono il coinvolgimento di donne leader, insegnanti indigene e non indigene di istituti di istruzione secondaria, studenti delle scuole secondarie, leader di organizzazioni sociali di base e corrispondenti radiofonici di tre regioni.

Da parte loro, in Spagna, nel 2022, le Adoratrici hanno assistito quasi mille donne in questa situazione. Sebbene l’85% dei casi siano casi di sfruttamento sessuale, sono state rilevate situazioni di servitù domestica, forzato o accattonaggio.

La loro cura e il loro accompagnamento cercano di “raggiungere tutte le vittime, senza lasciare indietro nessuno”. E per questo l’opera sociale delle Adoratrici dell’ispettoria e si prende cura ogni giorno di circa 4.000 donne in questa situazione.

