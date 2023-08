Reading Time: 1 minute read

Un vescovo in pensione di 84 anni di Albany, che è stato accusato di abusi sessuali e ha cercato senza successo di essere rimosso dal sacerdozio, ha dichiarato il 1° agosto di aver recentemente sposato una donna con rito civile.

Il vescovo emerito Howard Hubbard ha fatto l’annuncio a sorpresa durante un periodo tumultuoso per la diocesi di Albany. Ha presentato istanza di fallimento quest’anno dopo un’ondata di azioni legali da parte di persone che affermano di aver subito abusi sessuali da bambini, a volte decenni fa.

L’attuale vescovo della diocesi dello stato di New York ha affermato di non ritenere valido il di Hubbard.

Hubbard, andato in pensione nel 2014, ha ammesso di aver nascosto le accuse di abusi da parte di preti, in parte per evitare scandali. Ha negato categoricamente le accuse di aver abusato di minori.

Hubbard lo scorso autunno ha detto che voleva essere laicizzato, o tornare allo stato laico, perché non poteva più svolgere la funzione di sacerdote a causa di una della chiesa statunitense che esclude i preti accusati dal ministero. Lo avrebbe anche sollevato dai suoi obblighi di celibato.

Ma la sua richiesta al Vaticano è stata respinta a marzo ed è stato incoraggiato ad aspettare pazientemente che le sette cause civili contro di lui siano risolte, ha detto Hubbard in una dichiarazione preparata.

