L’isteria era una conclamata malattia femminile originata dallo “spostamento” (“contrazioni”) dell’utero associati a vari sintomi come le convulsioni, le paralisi, il senso di soffocamento, la depressione.

La donna, per questo motivo, avrebbe bisogno continuamente del coito in grado di riequilibrare le differenze di umidità dell’utero.

Nel momento in cui s’interrompe il ciclo costante di coiti, l’utero resta asciutto, perde peso e comincia a spostarsi nel ventre provocando dolore e la cosiddetta “soffocazione isterica”.

Nell’indagine dell’attività umana, della donna isterica, si riscontra fenomeni psichici che risiedono al di fuori della sfera della coscienza.

Viene perciò attivato il concetto di inconscio, introdotto nella riflessione teoretica che Freud fece suo da un punto di vista descrittivo e topico sulla base delle sue esperienze con Jean-Martin Charcot a Parigi.

Lo stesso Ippocrate considera l’utero come la fonte da cui derivavano tutte le malattie delle donne, considerandolo un corpo asciutto e cavo in grado di assorbire una quantità maggiore di sostanze rispetto all’uomo, poi espulse sotto forma di sangue mestruale.

La donna isterica è quindi colei che viene considerata frigida, non disponibile al sesso, sessualmente insoddisfatta, ed altro ancora. Di conseguenza gli psicologici ed i medici procedevano con le purghe, le iniezioni di sostanze direttamente nell’utero, la salassi, finanche l’isterectomia e la clitoridectomia.

Nel 1956, con l’apertura del Salpêtrière a Parigi, un ospedale costruito per gli accattanti della città, e ben presto trasformato in un manicomio per gli emarginati della società, sembrò che avere isterismi non fosse più una malattia agganciata ancora all’esoterismo e alla religione.

Il problema però permase, tant’é che l’isteria venne ripresa come malattia per consigliare terapie specifiche. Nel frattempo in Europa e negli Stati Uniti iniziò ad essere utilizzato il vibratore, ideato come strumento medico elettromeccanico per curare, ma talvolta con l’insorgenza di numerosi casi di anorgasmia femminile per evitare contrazioni dolorose involontarie.

Un ruolo fondamentale nel raggiungimento dell’orgasmo è giocato dalla mente ed essendo i medici e gli psicologi consapevoli di ciò, continuarono a inserire l’isteria come malattia mentale da curare.

Nel 1980 la nevrosi isterica viene rimossa dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, però si continua a fornire una cultura specifica cambiando il sistema ed i metodi, in modo che la donna possa avere orgasmi in autonomia o con partner.

Nell’era attuale numerosi studi del settore consigliano terapie sincretistiche come ad esempio lo yoga, i massaggi olistici, il sesso tantrico cioé l’antica tradizione indiana di pratiche sessuali spirituali che generano il cosiddetto Orgasmo Kundalini.

