Nissan Motor Co. Ltd. ha annunciato di aver emesso un richiamo volontario per circa 1.063 SUV elettrici Ariya. La casa automobilistica giapponese ha citato la caduta del volante come motivo del richiamo.

Il marchio del veicolo ha affermato che il possibile problema con i volanti potrebbe essere dovuto a un aggiornamento errato delle unità SUV Ariya interessate. Il richiamo è stato emesso dopo che la società ha ricevuto segnalazioni di ruote sciolte da due concessionari a gennaio e febbraio. Successivamente, Nissan Motor ha anche scoperto che anche un’altra Ariya nel suo inventario ha lo stesso problema.

L’ultimo richiamo riguarda i modelli 2023 della suddetta linea di SUV. I conducenti sono stati avvertiti che i loro volanti potrebbero non essere fissati correttamente o, in alcuni casi, è anche possibile che siano completamente staccati.

Secondo Fox Business , Nissan Motor ha condiviso di aver sostituito i volanti di alcuni SUV Ariya non appena sono arrivati ​​al porto negli Stati Uniti. La società ha affermato che questa azione è un tentativo di risolvere “potenziali problemi di qualità con il sensore tattile dello sterzo”, ma sfortunatamente i nuovi volanti potrebbero essere stati fissati in modo errato.

I rapporti sui volanti allentati sono stati archiviati anche presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti. Finora, non ci sono segnalazioni di incidenti e infortuni relativi all’ultimo richiamo di Nissan Motor.

La società ha anche affermato che solo l’uno percento dei suoi veicoli elettrici Ariya è interessato e richiede la sostituzione dei bulloni per fissare la ruota.

