Scienziati cinesi sviluppano robot subacquei

Gli scienziati cinesi hanno fatto un salto in avanti nella di esplorazione marina con la creazione di un nuovo sottomarino. Questa rivoluzionaria macchina, chiamata Climbot, si ispira al pesce arrampicante della natura, dimostrando impressionanti capacità adesive.

Climbot ha la capacità di aggrapparsi alle superfici con una forza equivalente a 1.000 volte il proprio peso, un’impresa che gli consente di navigare e operare in ambienti sottomarini difficili. Oltre alle sue straordinarie capacità adesive, il può scivolare a una velocità di 7,83 volte la sua lunghezza corporea al secondo.

Le impressionanti capacità adesive di Climbot sono attribuite alle strutture di setae ai bordi delle sue ventose. Setae, minuscole strutture simili a quelle dei capelli trovate in natura, possono convertire un’area di contatto con acqua in una sostanza appiccicosa simile al gel. Questa capacità è stata sfruttata e integrata nelle ventose morbide stampate in 3D di Climbot, consentendo al robot di aderire a varie superfici sott’acqua.

